Tiparnița de bani falși – milioane de euro pregătite pentru piață

O rețea de criminalitate organizată specializată în fabricarea de bani falși a fost destructurată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, după o anchetă care a scos la iveală o adevărată „fabrică de euro” ascunsă într-o zonă izolată din județul Suceava.

Trei bărbați, cu vârste de 25, 31 și 41 de ani, au fost reținuți în zilele de 24 și 25 martie 2026, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și falsificare de monedă. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi acționat alături de un cetățean italian, considerat colider al grupării, într-o schemă care a funcționat pe teritoriul României și Bulgariei.

În centrul operațiunii s-ar fi aflat bărbatul de 41 de ani, indicat drept lider, care ar fi pus la punct o imprimerie clandestină în localitatea suceveană Burla. Acolo, într-un imobil aflat în construcție, izolat de ochii lumii, erau produse bancnote false de 50, 100 și 200 de euro.

Anchetatorii spun că, în doar câteva luni – din octombrie 2025 până în martie 2026 – gruparea ar fi fabricat bani falși în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. O mare parte din această sumă, peste 1,2 milioane de euro, ar fi fost deja distribuită pe piața din Bulgaria.

Perchezițiile desfășurate pe 24 martie au dus la descoperirea „fabricii de bani”, dar și la ridicarea unei capturi impresionante: peste 1,28 milioane de euro falși, echipamente de imprimare performante, inclusiv un dispozitiv CNC laser, presă termică, calculatoare, imprimante, dar și materiale speciale – pigmenți, holograme și coli de hârtie folosite pentru imitarea bancnotelor.

Operațiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași, cu sprijinul mai multor structuri ale Ministerului de Interne, inclusiv specialiști în combaterea falsului de monedă și jandarmi.

Procurorii urmează să ceară arestarea preventivă a celor trei suspecți pentru 30 de zile, cazul fiind înaintat Tribunalul Iași.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga rețea de distribuție și eventuale conexiuni internaționale. Ca în orice dosar penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Laura RADU