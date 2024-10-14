Tragedie la Popești. Și-a împușcat cumătrul, la o partidă de vânătoare de vulpi

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 53 de ani, din județul Iași. Acesta a fost împușcat în piept de la mică distanță de propriul cumătru, fiul unui cunoscut om de afaceri din Iași. Aceștia se aflau la o partidă de vânătoare legală, pe un fond forestier privat când la un moment dat arma unuia s-ar fi descărcat în mod accidental.

Incidentul a avut loc vineri seara. Puțin după lăsarea întunericului, bărbații, aflați pe un fond forestier privat din comuna Popești, la o partidă de vânătoare, se pregăteau să vâneze vulpi.

La un moment dat, un bărbat de 45 de an, fiul unui afacerist din județ, l-a împușcat în mod accidental pe cumnatrul său, de la mică distanță. „La data de 11 octombrie a.c., ora 20:50, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost împușcat cu o armă de vânătoare. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 45 ani, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare legal autorizată pe raza comunei Popești, județul Iași, ar fi împușcat accidental un bărbat în vârstă de 53 ani, care participa la vânătoare, rezultând decesul acestuia. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că cei doi erau deținători legal de arme și muniții letale de vânătoare și membri vânători cu drepturi depline”, a transmis IPJ Iași, printr-un comunicat de presă.

Medicii nu l-au putut salva

La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD, însă rana prin împușcare era prea gravă și medicii nu au mai putut să îl salveze pe bărbatul pasionat de vânătoare. „În urma apelului la 112 pentru o persoană împușcată la o partidă de vânătoare din mediul rural a fost trimis echipajul de terapie intensivă- SMURD. Când a ajuns echipajul în zonă pacientul fusese preluat deja cu o mașină și starea lui era foarte gravă, în stop cardiorespirator instalat de mai multe minunte secundar șocului hemoragic. Prezenta o plagă împușcată de 12 milimetri la nivelul hemotoracelui drept, iar una la nivelul hemitoracelui posterior, probabil orificiul de ieșire. Din păcate, pacientul nu a răspuns manevrelor de resuscitare”, a spus Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Partida de vânătoare era autorizată

Ambii vânători aveau permis de port armă și armele autorizate, iar partida de vânătoare era una legală. Un dosar penal pentru ucidere din culpă a fost deschis în acest caz. „Referitor la incidentul care a avut loc în data de 11.10.2024, pe fondul cinegetic 36 Popești, vă comunicăm următoarele: partida de vănătoare a fost organizată in baza unei autorizații colective în grup restrâns, la combatere; persoanele implicate erau membri vânători (nu paznic de vanatoare sau șef de grupă) și dețineau toate actele legale - asigurare, permis de port arma, permis de vânătoare, carnet de membru vânător și autorizație de vânătoare. În continuare, în privința acestui accident de vânătoare instituțiile competente fac constatările legale și necesare stabilirii cu exactitate a modului care s-a produs accidentul. Regretăm profund acest tragic eveniment!”, a transmis Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AVPS) Iași, printr-un comunicat semnat de președinte AVPS, Gabriel-Mihai Surdu, și de directorul asociației, Marian-Sebastian Florea. Maria STANCU