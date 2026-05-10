Tramvaiul Cercetașilor al Companiei de Transport Public Iași a fost parte ieri dintr-un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru oraș. Vehiculul personalizat a însoțit cercetașii într-o zi de triplă celebrare: Ziua Europei, Festivalul Luminii și aniversarea a 12 ani de existență a Centrului Local „Constantin Sapatino”.

Evenimentul a adus în prim-plan rolul tinerilor voluntari în viața comunității și felul în care spațiile publice pot deveni locuri de întâlnire, educație și apartenență. Tramvaiul Cercetașilor nu a fost doar un mijloc de transport, ci un simbol al drumului comun pe care îl parcurg tinerii implicați, instituțiile locale și orașul.

Cine a fost Constantin Sapatino

Centrul Local „Constantin Sapatino” poartă numele unui reper important din istoria cercetășiei românești. Constantin Th. Sapatino este evocat drept cercetaș-erou al Primului Război Mondial. La doar 13 ani, a fost voluntar sanitar și șofer pe ambulanță la spitalul din Hârlău, iar mai târziu curier pe front, în timpul luptelor de la Oituz. După decenii, a făcut parte și din grupul vechilor cercetași care au contribuit la reînființarea cercetășiei în România, în 1990, după o pauză de 53 de ani.

Numele său dă astăzi identitate unei comunități ieșene de copii și tineri formați prin voluntariat, educație nonformală, lucru în echipă și spirit civic. Centrul Local Constantin Sapatino Iași este structură teritorială a Organizației Naționale „Cercetașii României” și a marcat ieri 12 ani de existență și activități dedicate dezvoltării cercetașilor. În acest răstimp, centrul a adunat copii, adolescenți, tineri și lideri voluntari în jurul unor proiecte care pun accent pe educație pentru viață, prietenie, responsabilitate și implicare în comunitate.

Cercetașii ieșeni au devenit o prezență constantă în proiectele dedicate orașului, de la activități educative și ecologice până la evenimente culturale și acțiuni publice. Pentru generațiile care au trecut prin centrul local, cercetășia a însemnat tabere, provocări, lucru în echipă, încredere și curajul de a face lucruri utile pentru ceilalți.

Un tramvai care spune o poveste despre Iași

Oficialii Companiei de Transport Public Iași s-au bucurat să susțină acest moment special și au spus că Tramvaiul Cercetașilor continuă să fie parte din activități dedicate comunității, voluntariatului și tinerilor implicați. Colaborarea dintre CTP Iași și cercetași arată că transportul public poate avea și o dimensiune simbolică. Un tramvai poate duce oameni dintr-o stație în alta, dar poate purta și mesaje despre educație, solidaritate și apartenență.

Tramvaiul Cercetașilor a pornit la drum ca un semn al unei comunități vii. A legat, într-o singură zi, trei repere importante: Europa, lumina și educația prin voluntariat.

Pentru cercetași, momentul a fost o confirmare că activitatea lor contează. Pentru Iași, a fost încă o dovadă că orașul crește nu doar prin proiecte mari, ci și prin inițiative care aduc oamenii împreună, dau vizibilitate tinerilor și transformă spațiul public într-un loc al întâlnirii.

Maura ANGHEL