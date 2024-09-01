Transformarea digitală a IMM-urilor din România, în atenția femeilor de afaceri

În contextul accelerării transformării digitale, antreprenorii români se vor reuni, pe 6 septembrie, la Suceava, pentru a participa la Conferința Națională a femeilor antreprenor, organizată de Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR). Tema principală a evenimentului, intitulat „Leadership și dezvoltare antreprenorială în era digitală”, va explora rolul crucial al digitalizării în menținerea competitivității IMM-urilor pe o piață globală în continuă schimbare. „Este momentul ca antreprenorii să se adapteze la noile tehnologii fără a uita de valorile care îi definesc ca oameni. Această conferință este un prilej unic de a discuta despre cum putem implementa aceste schimbări în mod strategic, pentru a ne asigura că afacerile noastre rămân competitive și sustenabile”, a spus Carmen Fediuc, președinta OFA UGIR Suceava și gazda evenimentului. Printre speakerii invitați se numără Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est, care va aborda provocările viitorului economic al regiunii și modul în care IMM-urile se pot pregăti pentru acestea; Iuliana Anton, specialist în digitalizare, care va discuta despre acțiunile concrete necesare pentru transformarea digitală a IMM-urilor și importanța marketingului digital; Eusebiu Burcaș, expert în management financiar, va sublinia necesitatea stabilității financiare și a disciplinei în procesul de tranziție de la analog la digital. Dan Schipor, consultant în afaceri, va evidenția importanța dezvoltării de modele de afaceri sustenabile pentru următorul deceniu, ajutând participanții să evalueze pregătirea companiilor lor pentru transformările structurale necesare, iar Daniela Palade Teodorescu, analist în leadership feminin, va oferi o retrospectivă a evoluției leadership-ului feminin în România de la începutul anilor '90 până în prezent. Monica Ducu, expert în Inteligența Artificială, va explica de ce această tehnologie reprezintă cea mai valoroasă resursă pentru antreprenori în 2024 și cum poate fi integrată eficient în strategiile de marketing. Conferința va include și o sesiune de networking, oferind participanților ocazia să schimbe idei și să stabilească noi parteneriate. De asemenea, vor putea vizita standurile expozanților, unde vor fi prezentate produse locale, precum artă autohtonă, accesorii, obiecte vestimentare și produse bio. „Promovăm creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești și sprijinim inițiativele de business care generează produse și servicii inovatoare”, a subliniat Carmen Fediuc, reiterând angajamentul OFA UGIR de a susține femeile antreprenor în România.

Maura ANGHEL