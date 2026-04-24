Tudor Gheorghe, internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

Celebrul artist Tudor Gheorghe se află internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. El a suferit un traumatim minor la cap după ce a căzut în baie.

Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a susținut zilele trecute un concert. Când a avut loc invidentul, artistul era cazat la Hotel Moldova.

"La data de 23 aprilie, Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate", a transmis IPJ Iași.

Potrivit unor surse, în momentul în care a urcat în cameră, pe fondul problemelor de sănătate, Tudor Gheorghe acuza o stare de amețeală, iar în timp ce se afla în baie a căzut și s-a lovit la nivelul capului.

Artistul a fost internat la Spitalul de Neurochirurgie din cauza unui traumatism cranian minor. A fost ținut sub observație, i s-au făcut analizele necesare în astfel de situații, apoi a fost externat.

Managerul Spitalului de Neurochirurgie, prof. univ. dr Lucian Eva, a declarat că starea artidtului este una foarte bună și că își va putea relua fără probleme activitatea artistică. Laura RADU, Carmen DEACONU