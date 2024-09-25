TUIASI a monopolizat noile comisii CNATDCU

* Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va avea 26 de experți selectați în comisiile Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), pentru mandatul următor * Politehnica ieșeană are cu 50% mai mulți membri pentru perioada 2024-2028față de mandatul anterior, având reprezentanți în 13 din cele 35 de comisii ale consiliului, care acoperă domeniile de inginerie și arhitectură

Conform prevederilor legale, pot fi membri ai CNATDCU cadre didactice universitare și cercetători care au cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific de gradul al II-lea, dar și cu titluri echivalente obținute în străinătate. La fel, membrii Academiei Române și ai unor alte instituții de cultură pot fi numiți pe aceste poziții.

În cele 35 de comisii întrunite pe 6 paneluri ale CNATDCU, membrii sunt numiți printr-un ordin de ministru emis de Ministerul Educației pentru o perioadă de maximum patru ani și trebuie să fie „personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național / internațional”. Persoanele desemnate să devină membri ai comisiilor sunt experți în domeniul sau domeniile științifice în care activează și vor avea rolul esențial de a valida tezele științifice supuse evaluării, cât și de a analiza sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de etică profesională. „Selecția reprezentanților în Comisiile de specialitate în CNATDCU, forul cel mai reprezentativ al reglementărilor și confirmărilor gradelor didactice, de cercetare sau al statutului de conducător de doctorat, s-a finalizat cu includerea celor 26 de specialiști din universitatea noastră în 13 din cele 35 de comisii, în mod evident comisii inginerești și cea de arhitectură. Numărul membrilor din TUIAȘI este mai ridicat cu peste 50% față de cel de la începutul mandatului anterior al CNATDCU, cel din 2020, și este efectul recunoașterii valorii științifice, a experienței și, implicit, a expertizei colegilor din Politehnica ieșeană”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.În momentul de față, CNATDCU este condus de un Consiliul General, are 35 de comisii și 6 paneluri generale de desfășurare a activității, în funcție de domenii. Numărul de membri dintr-o comisie variază de la 7 la 37, însă majoritatea au în jur de 10, în funcție de volumul de lucru care este anticipat la nivelul comisiei respective. Conform regulamentului de funcționare al CNATDCU, ministerul poate suplimenta cu noi membri o comisie la solicitarea Consiliului General al CNATDCU, dacă membrii nu fac față solicitărilor pentru a le clarifica în timp util.

Astfel, TUIASI are reprezentanți în comisiile de: Matematică, Inginerie civilă și managementul lucrărilor de construcții, Inginerie chimică, Ingineria și știința materialelor, Inginerie energetică, Inginerie electrică, Inginerie electronică și telecomunicații, Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze, Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor, Ingineria și managementul producției, Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armament, Ingineria mediului, Arhitectură și urbanism. Daniel BACIU