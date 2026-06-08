TUIASI dă lovitura la admiterea 2026: creștere record a locurilor la buget

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași intră în noua sesiune de admitere cu una dintre cele mai generoase oferte educaționale din ultimii ani. Pentru anul universitar 2026-2027, instituția pune la dispoziția candidaților nu mai puțin de 4.500 de locuri finanțate de la buget și aproximativ 3.000 de locuri cu taxă, consolidându-și poziția de lider al învățământului tehnic din România.

Perioada de înscriere este programată între 8 și 22 iulie 2026, iar oficialii universității estimează un interes ridicat din partea absolvenților de liceu, pe fondul cererii tot mai mari de specialiști în domeniile inginerești și de arhitectură. „Investiția în inginerie și arhitectură reprezintă o investiție vitală pentru viitorul unei țări”, a subliniat rectorul TUIASI, profesor universitar doctor inginer Dan Cașcaval, anunțând majorarea numărului de locuri finanțate de Ministerul Educației și Cercetării.

Cea mai spectaculoasă creștere se remarcă la studiile de licență, unde sunt disponibile 2.600 de locuri bugetate pentru candidații români și cetățenii Uniunii Europene. La masterat, universitatea oferă 1.320 de locuri finanțate de la buget, la care se adaugă mii de locuri cu taxă.

Universitatea continuă să acorde o atenție specială și românilor de pretutindeni. Pentru această categorie sunt rezervate 320 de locuri la licență și 160 de locuri la masterat, toate finanțate de la bugetul de stat.

Creșterea cifrei de școlarizare vine într-un moment în care domeniile tehnice se bucură de un interes tot mai mare în rândul tinerilor. Ingineria, automatica, construcțiile, arhitectura și tehnologia informației sunt considerate printre cele mai sigure opțiuni pentru o carieră stabilă și bine remunerată, iar universitatea mizează pe menținerea acestui trend ascendent.

Admiterea se va desfășura diferit în funcție de facultate. La cele mai multe programe, selecția se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat sau a unei formule care include nota obținută la anumite discipline relevante. Excepțiile sunt Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde candidații vor susține un examen la matematică sau informatică pe 18 iulie, și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, unde proba de desen tehnic și desen liber este programată pentru 19 iulie.

Înscrierea se realizează online, prin intermediul platformei universității, însă vor exista și centre fizice pentru candidații care întâmpină dificultăți în depunerea documentelor în format electronic.

Și studiile doctorale beneficiază de o ofertă consistentă. TUIASI scoate la concurs 125 de locuri bugetate pentru candidații din România și Uniunea Europeană, precum și 5 locuri rezervate românilor de pretutindeni.

Cu o ofertă educațională aflată în continuă expansiune și cu mii de locuri disponibile, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași se pregătește pentru una dintre cele mai importante campanii de admitere din ultimii ani, într-un moment în care specializările tehnice devin tot mai căutate pe piața muncii. Carmen DEACONU