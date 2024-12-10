Turismul medical, noua resursă economică a Iașului

Turismul medical reprezintă o oportunitate uriașă pentru Iași, transformând orașul într-o destinație competitivă pe piața globală a sănătății. Cu o strategie bine definită, investiții continue și colaborări internaționale, acest sector poate deveni unul dintre pilonii de bază ai economiei locale. Pacienții găsesc aici nu doar tratamente de calitate, ci și o comunitate care îi primește cu căldură și profesionalism – o combinație rar întâlnită și neprețuită. Iașul găzduiește instituții medicale de prestigiu precum Institutul Regional de Oncologie, Spitalul Clinic de Recuperare, dar și clinici private de renume precum care atrag pacienți din întreaga Europă de Est datorită raportului favorabil calitate-preț și timpului redus de așteptare pentru intervenții complexe.

De exemplu, serviciile de chirurgie cardiovasculară, oncologie, stomatologie, fertilizare in vitro (FIV) și chirurgie estetică sunt în topul preferințelor turiștilor medicali.

Profilul pacientului internațional

Cei care aleg să vină la Iași pentru tratamente medicale provin din diverse medii. Mulți sunt cetățeni din diaspora, care preferă să combine o vizită acasă cu accesul la servicii medicale excelente. Alții sunt pacienți din țările vecine sau chiar turiști străini care descoperă că Iașul oferă un raport calitate-preț superior clinicilor din țările lor de origine. Cele mai căutate servicii includ intervențiile chirurgicale minim invazive, tratamentele stomatologice, fertilizarea in vitro și recuperarea postoperatorie.

Turismul medical contribuie semnificativ la economia locală. În afara veniturilor directe generate de spitale și clinici, acest sector stimulează și alte industrii conexe.

Conform unui studiu realizat recent, fiecare pacient străin care ajunge la Iași cheltuie în medie între 1.000 și 5.000 de euro, luând în calcul costurile tratamentului, cazarea și alte servicii. Această infuzie financiară contribuie la crearea de noi locuri de muncă și la consolidarea imaginii orașului ca destinație modernă și deschisă.

Sectorul HORECA, de exemplu, beneficiază de influxul de turiști medicali și de familiile lor, care adesea petrec câteva zile în oraș. Hotelurile au adaptat pachetele de cazare pentru a include servicii dedicate pacienților străini, cum ar fi camere adaptate pentru persoanele cu mobilitate redusă și meniuri personalizate pentru diete speciale. În același timp, companiile de transport oferă servicii dedicate, inclusiv transferuri VIP de la aeroport sau chiar transport medicalizat. Aeroportul Internațional Iași a înregistrat o creștere a numărului de pasageri care vin pentru tratamente, iar rutele directe către oraș contribuie semnificativ la acest flux.

Povești de succes care dau speranță

Poveștile pacienților care au găsit în Iași o a doua șansă la viață sunt cel mai bun ambasador al turismului medical. De exemplu, un pacient din Chișinău diagnosticat cu o formă rară de cancer a beneficiat de tratament inovator la Institutul Regional de Oncologie, iar rezultatele au fost remarcabile. O altă poveste de succes vine din sfera fertilizării in vitro: o familie din Germania, după mai multe încercări nereușite în țara natală, a apelat la serviciile unei clinici din Iași și a devenit în scurt timp părinții unui băiețel sănătos. Aceste exemple reflectă nu doar calitatea actului medical, ci și empatia și profesionalismul echipelor medicale, care contribuie la consolidarea reputației Iașului pe scena internațională.

Deși turismul medical se află pe o pantă ascendentă, există și provocări. Printre acestea se numără necesitatea de a îmbunătăți infrastructura urbană și de a crește numărul cadrelor medicale specializate. De asemenea, este nevoie de o promovare mai intensă pe piețele internaționale pentru a evidenția avantajele competitive ale Iașului.

În viitor, colaborările între autoritățile locale, spitale și sectorul privat pot amplifica impactul pozitiv al acestui fenomen, transformând Iașul într-un model de succes în domeniul turismului medical.

Turismul medical nu este doar o resursă economică pentru Iași; este o oportunitate de a reda speranță oamenilor și de a poziționa orașul ca o destinație de excelență în sănătate pe harta globală. Aceasta este povestea unui oraș care vindecă, în toate sensurile cuvântului.

Tania DAMIAN

Turismul medical reprezintă o resursă economică strategică pentru Iași, având un impact pozitiv asupra mai multor sectoare conexe, cum ar fi ospitalitatea, transportul și serviciile. Potrivit unor estimări recente, acest segment a generat venituri de milioane de euro anual în oraș, contribuind la creșterea numărului de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii locale.



