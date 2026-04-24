Umbrărescu mai câștigă o „felie” din Autostrada Unirii A8!

Ultima piesă a puzzle-ului, tronsonul Moțca – Târgu Frumos, a fost adjudecată după o reevaluare tensionată, iar câștigătoare este asocierea condusă de firme românești, cu nume deja grele în infrastructura națională: SA&PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt. Vorbim despre un contract uriaș – 4,87 miliarde de lei fără TVA – pentru doar 27 de kilometri, ceea ce spune totul despre complexitatea lucrării.

Pe acest segment se va construi un adevărat labirint de infrastructură: 36 de poduri și pasaje întinse pe 8,5 kilometri, 4 tunele care însumează 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere strategice la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Este genul de proiect care poate rescrie complet mobilitatea unei regiuni întregi.

Dar miza este și mai mare decât pare. Pentru prima dată, toate cele patru tronsoane ale A8 dintre Moțca și Ungheni au constructori desemnați. Asta înseamnă că nu mai vorbim despre „dacă”, ci despre „când” și „cum” va deveni realitate această autostradă vitală, care leagă Moldova de restul țării și, mai departe, de Europa.

Finanțarea vine prin Programul SAFE, un mecanism european strict, unde fiecare întârziere poate însemna pierderea banilor. Tocmai de aceea, autoritățile insistă pe respectarea termenelor și pe mobilizarea rapidă a constructorilor.

Un detaliu-cheie ridică însă și mai mult tensiunea: un segment de 5,5 kilometri trebuie construit în regim de urgență, în maximum 12 luni. Acesta va asigura conexiunea vitală cu Autostrada A7 Bacău - Pașcani și cu DN2 – o legătură esențială pentru fluidizarea traficului și integrarea Moldovei în rețeaua națională de autostrăzi.

Declarațiile oficiale transmit optimism, dar realitatea din teren va decide totul. Directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, vorbește despre „respectarea celor mai înalte standarde” și despre sprijin total pentru constructori. Însă experiența trecutului arată că între promisiuni și asfalt există adesea o prăpastie.

De această dată, însă, lucrurile par să se miște diferit. Toate loturile sunt atribuite, finanțarea există, presiunea europeană este reală, iar constructorii au deja proiecte livrate în portofoliu. Daniel BACIU