Proiectul „Aici, Cinema Junior” împlinește un an la Cinema Ateneu Iași și marchează momentul printr-o nouă ediție dedicată copiilor, părinților și bunicilor.

Episodul #12 are loc duminică, 17 mai 2026, de la ora 13:00. Filmul ales pentru această întâlnire este „Mumbo Jumbo”, o animație de aventură regizată de Karsten Kiilerich.

Biletul costă 25 de lei, iar proiecția va fi urmată de o discuție cu actrița Cezara Fantu. Formatul este gândit pentru publicul tânăr și pune accent pe felul în care copiii înțeleg poveștile, personajele și emoțiile de pe ecran.

„Mumbo Jumbo”, o aventură despre curaj, schimbare și prietenie

În filmul acestei ediții, personajul Mumbo Jumbo crește ca prin magie și devine uriaș. Alături de trei prieteni, pornește într-o misiune periculoasă pentru a o găsi pe Baba Yaga și pentru a o ruga să îl facă din nou mic.

Povestea funcționează ca o aventură pentru copii, dar oferă și un punct de plecare pentru teme pe care cei mici le întâlnesc în viața de zi cu zi: schimbarea, frica, prietenia, acceptarea de sine și adaptarea la situații noi.

Din acest motiv, filmul devine mai mult decât o proiecție de weekend. Este o ocazie prin care copiii pot învăța să își exprime emoțiile și să privească personajele dincolo de acțiunea de pe ecran.

Cezara Fantu discută cu cei mici despre emoții și povești

Invitata specială a ediției este actrița Cezara Fantu, absolventă a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Ea joacă și regizează spectacole pentru adulți și copii la Ateneul Național din Iași. Anul trecut, a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret din Georgia, pentru rolul din spectacolul „Éram și Éra”.

După proiecția filmului „Mumbo Jumbo”, Cezara Fantu va deschide un dialog cu cei mici despre personaje, alegeri, acceptare și relațiile cu ceilalți. Discuția va porni de la întâmplările din film și de la emoțiile pe care povestea le trezește în copii.

Cinema Ateneu transformă filmul într-un spațiu de educație

„Aici, Cinema Junior” este o inițiativă Cinema Ateneu Iași care, timp de un an, a adus împreună proiecții de film și întâlniri educative cu oameni din zona artistică.

În edițiile anterioare, copiii s-au întâlnit cu Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu, Codrin Dănilă, Dani Popa și Alexandra Paftală.

Maura ANGHEL