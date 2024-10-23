Un bărbat din Neamţ a anunţat la Poliție că şi-a ucis mama



Un bărbat de 43 de ani din oraşul Târgu-Neamt s-a prezentat la Poliţie şi a anunţat că şi-a ucis mama. Cadavrul femeii a fost găsit în locuinţă.

”La data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 16:50, la sediul Poliţiei oraşului Târgu-Neamt s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 43 ani, din oraşul Târgu-Neamt care s-a autodenunţat, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat decedată victima, o femeie în vârstă de 75 de ani, mama bărbatului în cauză”, a transmis, miercuri, IPJ Neamţ.

Corpul acesteia a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

”Bărbatul se află în custodia poliţiei, urmând ca în cadrul anchetei să fie dispuse măsurile legale. Din primele verificări, evenimentul s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan”, a mai precizat sursa citată.

Cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ.