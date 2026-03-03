Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident de muncă, în Tătărași
Tragedie în municipiul Iași. Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit în această dimineață pe șantierul ansamblului rezidențial Millennium, situat în cartierul Tătărași.
Potrivit informațiilor preliminare, muncitorului – angajat necalificat – i s-ar fi făcut brusc rău în timpul programului de lucru. Colegii au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale care au început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.
Surse indică drept posibilă cauză un infarct survenit în timpul activității, victima având probleme cu greutatea. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale.
La locul incidentului au ajuns și inspectorii din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), care au demarat verificări pentru a stabili dacă au fost respectate toate normele de securitate și sănătate în muncă și dacă există eventuale nereguli.
Acesta este cel de-al doilea accident de muncă mortal înregistrat în județul Iași în acest an. În luna ianuarie, un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața în localitatea Brădicești, în timpul unei manevre cu o autospecială de salubritate.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului din Tătărași.
