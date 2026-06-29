Un colos al sportului va fi construit în Copou

* UMF Iași ridică o sală ultramodernă, cu terenuri, bazin de înot, restaurante și o pădure urbană de peste un hectar! * proiectul care poate schimba complet fața orașului

Una dintre cele mai spectaculoase investiții urbanistice propuse în ultimii ani la Iași este pe punctul de a primi undă verde. Dacă aleșii locali vor aproba Planul Urbanistic Zonal aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local, zona Sărărie – Copou ar putea deveni gazda unui adevărat campus al sportului și recreerii, un proiect care îmbină infrastructura modernă cu una dintre cele mai generoase amenajări verzi prevăzute vreodată într-o investiție de acest tip.

Nu este vorba doar despre construirea unei săli de sport. Planurile depuse la Primăria Iași arată o investiție de amploare, care va ocupa un teren de 17.730 de metri pătrați și va include terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații universitare, restaurante, zone comerciale, bibliotecă, parcări subterane și supraterane, dar și o pădure urbană de peste 11.000 de metri pătrați, unde nu va putea fi ridicată nicio construcție.

Un adevărat oraș al sportului în inima Copoului

Documentația urbanistică aprobată în comisiile de specialitate descrie un proiect care depășește cu mult conceptul unei simple baze sportive.

Noua dezvoltare va cuprinde o clădire impresionantă, cu regim de înălțime S+D+P+3E, care va ajunge la aproape 19 metri înălțime și va găzdui o gamă impresionantă de funcțiuni.

În interior vor exista spații dedicate sportului de performanță și sportului de masă, dar și facilități destinate studenților și comunității academice.

Pe lista investițiilor apar sală multifuncțională pentru competiții și antrenamente, terenuri pentru fotbal, terenuri de baschet, terenuri de tennis, terenuri de handball, terenuri de volei, spații pentru gimnastică, bazin de înot, săli de aerobic, săli de bodybuilding, spații pentru tenis de masă, bibliotecă și mediatecă, spații pentru învățământ universitar, club destinat profesorilor, spații sociale pentru studenți, restaurante și cafenele, zone comerciale, birouri administrative, ateliere tehnice și spații de întreținere.

Practic, proiectul propune realizarea unui centru care să funcționeze atât ca bază sportivă, cât și ca punct de întâlnire pentru activități educaționale, sociale și recreative.

Surpriza proiectului: o pădure urbană care nu va putea fi atinsă de betoane

Cea mai spectaculoasă prevedere din documentația PUZ nu este însă clădirea, ci suprafața verde.

Într-o perioadă în care dezvoltările imobiliare sunt criticate pentru reducerea spațiilor naturale, acest proiect propune ca aproape trei sferturi din teren să rămână spațiu verde. Mai exact, 73,65% din întreaga suprafață, adică 13.058,90 metri pătrați, vor fi ocupați de vegetație.

Dintre aceștia, 11.057 de metri pătrați vor deveni pădure urbană, zonă în care regulamentul este extrem de strict.

Acolo nu vor putea fi construite alei pietonale, terenuri sportive, locuri de joacă, mobilier urban, chioșcuri, spații de întreținere, construcții provizorii, niciun alt tip de amenajare.

Zona va rămâne exclusiv spațiu natural, cu rol de protecție și de îmbunătățire a microclimatului.

În schimb, alți 2.001,90 metri pătrați vor deveni parc urban, unde vor putea fi amenajate alei, mobilier urban, spații pentru relaxare, mici facilități sportive, zone pentru odihnă.

Și aici există o limită strictă: amenajările nu vor putea ocupa mai mult de 10% din suprafața spațiului verde.

Betonul va ocupa mai puțin de 15% din teren

Deși proiectul este unul impresionant ca dimensiune, indicatorii urbanistici prevăd o ocupare redusă a terenului.

Planul stabilește un POT maxim de 14,64%, ceea ce înseamnă că imobilele vor ocupa mai puțin de o șesime din întreaga proprietate, CUT maxim – 0,73, înălțime maximă de 18,90 metri, regim de înălțime Subsol + Demisol + Parter + 3 etaje.

Aceste valori au fost gândite astfel încât investiția să păstreze caracterul verde al amplasamentului.

Pe lângă clădirea principală, proiectul include și parcări la sol, parcări la demisol, parcări subterane, drumuri de incintă, acces carosabil și pietonal, iluminat arhitectural, rețele tehnico-edilitare, împrejmuirea terenului, amenajări peisagistice, sistematizarea completă a terenului.

Documentația mai prevede limitarea suprafețelor impermeabile pentru protejarea mediului și îmbunătățirea microclimatului, precum și realizarea spațiilor exterioare pe baza unor studii de peisagistică.

Urmează votul decisiv al Consiliului Local

Pentru ca investiția să poată începe, consilierii locali trebuie să aprobe, în ședința de marți, 30 iunie, Planul Urbanistic Zonal.

După adoptarea hotărârii, dezvoltatorul va putea solicita certificatul de urbanism și va trece la elaborarea documentațiilor tehnice și a proiectului de execuție.

Abia după această etapă vor putea începe procedurile pentru autorizarea lucrărilor și, ulterior, construcția efectivă.

Dacă va deveni realitate, investiția are potențialul de a transforma una dintre cele mai cunoscute zone ale Iașului într-un pol al sportului, educației și agrementului. Combinația dintre infrastructura sportivă modernă și cele peste 13.000 de metri pătrați de spații verzi, dintre care mai mult de 11.000 de metri pătrați vor rămâne pădure urbană protejată, face din acest proiect unul dintre cele mai ambițioase planuri urbanistice propuse în municipiu în ultimii ani.

Pe hârtie, proiectul promite aproape tot: competiții sportive, facilități pentru studenți, spații de relaxare, restaurante, terenuri moderne și una dintre cele mai mari suprafețe verzi integrate într-o investiție de acest tip. Rămâne însă de văzut dacă va primi votul Consiliului Local și, mai ales, cât de repede promisiunile din planșele urbanistice se vor transforma în realitate.

Daniel BACIU