Un ieșean atacat de viespi a fost dus cu elicopterul la spital

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Iași, care a fost înțepat de mai multe viespi, a fost transportat de urgență la spital, cu ajutorul unui elicopter SMURD, în cursul zilei de miercuri, 25 septembrie. În momentul în care a fost preluat de cadrele medicale, acesta se afla în șoc anafilactic, iar viața îi era pusă în pericol. Se pare că bărbatul se afla pe un câmp în momentul în care a fost înțepat de insecte. „A avut loc o intervenție primară pentru echipajul de salvare aerian 350. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 55 de ani, care era în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe viespi în timp ce se afla pe un camp. Acesta este acum stabil hemodinamic și respirator, fiind internat în secția de Alergologie a Spitalului Sf. Spiridon din Iași”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Cât de periculoase sunt înțepăturile de viespi și albine?

Conform cadrelor medicale, aceste înțepături pot fi extrem de periculoase mai ales pentru persoanele alergice, la care apar reacții rapide, în aproximativ 10-15 minute. „Când vorbim despre înțepăturile de albină, ne referim mai ales la persoanele alergice. În cazul acestora, pot apărea reacții rapide, în aproximativ 10-15 minute. Totodată, există pacienți care prezintă reacții mai întârziate, ce apar chiar și la 60 de minute de la înțepătură. Pentru aceste cazuri, foarte grave, este bine să existe la îndemână un EpiPen cu adrenalină, ce poate fi utilizat de persoanele alergice. Aceste persoane își pot administra, în coapsă, prin autoinjectare. În acest sens, instruirea poate fi făcută de către medicul de familie. Dacă persoana respectivă se află într-o zonă îndepărtate, pe munte, de exemplu, și nu are la îndemână acel EpiPen, se poate apela la cricotiroidotomie, însemnând o incizie la nivelul gâtului, pentru eliberarea căilor respiratorii”, a adăugat medicul ieșean.

Leacurile băbești trebuie evitate

Prof. dr. Diana Cimpoeșu a vorbit și despre leacurile băbești, pe care multe persoane le folosesc atunci când se confruntă cu o astfel de situație. „În cazul înțepăturii de albină pot fi reacții limitate, care nu necesită prezentarea la medic. Este vorba despre durere și înroșire locală. Astfel, se spală zona cu apă și săpun și se iau antihistaminice care se eliberează fără rețetă, la farmacie. Totodată, dacă reacția este extinsă, pacientul poate apela la ajutorul medicului de familie, în regim de urgență. Totodată, este bine să nu apelăm la leacuri băbești, care pot suprainfecta zona”, a încheiat prof. dr. Diana Cimpoeșu. Cristian ANDREI