Un nou drum de legătură între Iași și Ciurea

* cu o lungime totală de 640 de metri, va porni din Șoseaua Iași - Hlincea, va trece pe lângă Mănăstirea Hlincea, după care va continua până la limita cu localitatea Ciurea * pe primii 500 de metri, drumul va avea îmbrăcăminte asfaltică și o lățime de 5,50 metri

Pentru decongestionarea traficului între Șoseaua Nicolina și drumul județean DJ 248 va fi realizată o nouă legătură rutieră care va face legătura între municipiul Iași și comuna Ciurea, prin strada Hlincea.

Potrivit reprezentanților municipalității, noua arteră de circulație, cu o lungime totală de 640 de metri, va porni din Șoseaua Iași - Hlincea, va trece pe lângă Mănăstirea Hlincea, după care va continua până la limita cu localitatea Ciurea. Pe primii 500 de metri, drumul va avea îmbrăcăminte asfaltică și o lățime de 5,50 metri, iar până la limita cu localitatea Ciurea îmbrăcăminte de balast și pământ. „Modernizarea drumului existent presupune lărgirea părții carosabile, asigurarea scurgerii apelor pluviale, executarea de trotuare/piste de biciclete, consolidarea versanților, etc. Terenul pe care este amplasat acest drum se află în administrarea Municipiului Iași”, afirmă reprezentanții Primăriei Municipiului Iași (PMI).

Aceștia subliniază că realizarea străzii de legătură Iași - Ciurea face parte dintr-un pachet de 8 străzi pentru care în primăvara acestui an a fost încheiat un contract de servicii de proiectare și asistență tehnică cu SC Simpa Consult SRL. „Serviciile aferente acestui contract vizează modernizarea următoarelor artere: strada Rampei, fundac Păcureți, strada Păcureți, strada Rediu, stradela Rediu, strada Movila Păcureți, strada Constantin Pop, legătura Ciurea – Iași. În acest moment, contractul se află în faza de studii de teren și de obținere a avizelor pentru fiecare din cele 8 străzi. Termenul de finalizare a contractului este 15 noiembrie 2024, urmând ca apoi indicatorii tehnico-economici să fie supuși spre aprobare Consiliului Local Municipal Iași și, ulterior, să fie lansată licitația de lucrări”, anunță reprezentanții municipalității. Edi MACRI