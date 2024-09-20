Un olandez a ajuns prizonier în Iaşi pentru următorii doi ani

* a fost condamnat, dar cu suspendarea executării pedepsei * în timpul termenului de supraveghere, nu poate părăsi oraşului fără acordul Probaţiunii * trebuie să meargă periodic la întrevederile cu consilierul de probaţiune

Pentru olandezul Marc de V., ziua de 10 iunie a.c. a însemnat intrarea în zodia ghinionului. A avut proasta inspiraţie de a se lua după concubina sa, Roxana F., care i-a propus să plece din ţara natală şi să se stabilească în Iaşi. A ascultat-o, au închiriat un apartament în oraş şi acum îi pare teribil de rău.

După ce s-au mutat în România, relaţiile dintre ei s-au deteriorat rapid, au ajuns la certuri şi chiar dispute fizice. Marc a intrat în belea atunci când s-a dus împreună cu Roxana, ea având treabă la o filială bancară. Femeia a pătruns înăuntru, iar lui i-a zis să aştepte afară. Nu dorea ca el să afle cui îi face un transfer de bani. De aici, un nou scandal, Roxana nu s-a lăsat impresionată de ameninţările bărbatuli şi a sunat la 112, solicitând prezenţa unui echipaj de poliţie. Agenţii au venit şi au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva olandezului.

Roxana nu s-a rezumat la atât, şi-a făcut bagajele, hotărând să se mute la nişte prieteni ce au o casă mare într-o suburbie a Iaşului. S-a urcat într-un taxi, dar, înainte de a se îndrepta spre destinaţie, a făcut o escală la un service de telefoane mobile, pentru a-şi lua aparatul lăsat la reparat cu câteva zile în urmă. Atunci, comisese o neglijenţă mare de tot, indicând la contact numărul de telefon al lui Marc.

Operatorul de la service i-a spus că nu-i poate da telefonul decât după ce-l apelează pe olandez şi obţine acordul acestuia. Deja fostul concubin şi-a dat acceptul şi a pornit glonţ spre service. A văzut-o pe Roxana cum urcă din nou în taxi şi a fugit disperat după maşină. Pe moment, a avut ceva noroc, semaforul s-a făcut roşu, taximetristul a trebuit să oprească. Marc a tras de portiera din dreapta spate, a reuşit s-o deschidă, i-a smuls Roxanei rucsacul şi a plecat cu el. Era foarte curios să afle cui făcuse ea viramentul.

Ieşeanca a apelat iarăşi 112, a făcut plângere penală pentru tâlhărie, şi-a scos certificat medico-legal şi a aşteptat deznodământul procesului. Care a venit la mijlocul acestei săptămâni. Marc a fost inculpat pentru tâlhărie şi încălcarea ordinului de protecţie, fiind condamnat la doi ani. Dar cu suspendarea executării pedepsei.

Partea proastă eă, în urma sentinţei, i s-a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, răstimp în care el are nevoie să obţină acceptul Probaţiunii pentru orice ieşire din Iaşi, mai lungă de cinci zile. Trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii şi e obligat să meargă periodic la întrevederile cu consilierul de probaţiune. Practic, e prizonier până la împlinirea termenului de supraveghere. Claudiu CONSTANTIN