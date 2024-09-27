Un tâlhar scandalagiu se plânge că are rău de înălţime

* condamnat cu suspendare, el trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii * nu vrea şi a invocat faptul că ar fi inapt pentru efort * magistraţii nu l-au crezut

Vasile N. din Miroslava, împreună cu fratele său, Adrian, i-au şocat pe toţi cei din comună, la sfârşitul anului 2020, când a provocat un scandal imens chiar în parcarea din faţa secţiei de poliţie. Cei doi făcuseră un schimb de autoturisme cu un anume V.B., s-au răzgândit apoi, l-au abordat pe respectivul, smulgându-i cartea de identitate a vehiculului ce-l cedaseră. Nu s-au oprit aici, i-au mai dat cetăţeanului câţiva pumni şi câteva picioare, fără se le pese de prezenţa poliţiştilor. Care, după câteva clipe de consternare în faţa unei aşa îndrăzneli, au intervenit, l-au scăpat pe V.B. din mâinile fraţilor, apoi au deschis dosar penal împotriva agresorilor pentru „tâlhărie” şi „tulburarea liniştii şi ordinii publice”.

În cele din urmă, după doi ani de proces, Vasile a primit o pedeapsă rezultantă de doi ani şi opt luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei. Conform sentinţei, condamnatul trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Consiliului Local Iaşi, „fiind recomandate activităţi gospodăreşti şi de întreţinere a spaţiilor aflate în subordinea instituţiei, îngrijire spaţii verzi, reparaţii spaţii aflate în administrarea instituţiei publice”.

Puturos de felul lui, Vasile nu s-a dus la lucru şi, atenţionat de cei de la Probaţiune că riscă puşcăria, a solicitat Judecătoriei Iaşi să dispună încetarea executării obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Şi-a motivat demersul prin aceea că e inapt de efort fizic şi că are rău de înălţime. Magistraţii nu l-au crezut pe cuvânt şi l-au trimis la un consult de specialitate, la un doctor specialist în medicina muncii. Acesta din urmă a conchis că „persoana condamnată este aptă condiţionat din punct de vedere medical să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, cu următoarele recomandări: fără lucru la înălţime, dozarea efortului fizic, respectarea recomandărilor medicale, evitarea posturilor vicioase/forţate”. Ca atare, magistraţii au respins solicitarea lui Vasile, vertizându-l că trebuie să se apuce de treabă. Dan CONSTANTINESCU