Un tânăr de doar 18 ani și-a pierdut viața într-un canal de lângă lacul Dumești

O nouă tragedie zguduie județul Iași la doar o zi după drama din comuna Mădârjac. Un tânăr în vârstă de numai 18 ani a fost găsit fără viață într-un canal din apropierea lacului Dumești, iar intervenția salvatorilor nu a mai putut schimba deznodământul cumplit.

Alarma a fost dată prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, după ce a fost semnalată prezența unei persoane în apă, în apropierea lacului Dumești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași a mobilizat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, cu opt subofițeri, care au pornit spre locul indicat.

La sosirea echipajelor, scenariul sumbru s-a confirmat

Salvatorii au observat victima plutind la suprafața apei și au intervenit imediat pentru extragerea acesteia și aducerea la mal.

Din păcate, speranțele s-au spulberat în câteva momente. Victima, un tânăr de 18 ani, a fost extrasă din apă fără semne vitale, iar echipajele medicale au constatat că prezenta semne certe de deces. În aceste condiții, nu au mai putut fi începute manevrele de resuscitare.

Cazul intră acum în atenția polițiștilor și a procurorilor, care vor stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Ancheta urmează să clarifice dacă este vorba despre un accident, o cădere accidentală în apă sau dacă există alte circumstanțe care au condus la decesul tânărului.

Autoritățile recomandă maximă prudență

Drama de la Dumești vine la foarte scurt timp după tragedia petrecută în comuna Mădârjac, unde un copil de 12 ani și-a pierdut viața într-un iaz, în ciuda eforturilor disperate ale echipajelor de intervenție. Cele două evenimente readuc în atenție pericolele reprezentate de acumulările de apă și canalele neamenajate, mai ales în perioada verii, când temperaturile ridicate îi determină pe mulți tineri să se apropie de aceste zone.

Autoritățile recomandă populației să manifeste maximă prudență în apropierea râurilor, lacurilor, canalelor și iazurilor și să evite orice activitate în locuri neamenajate sau nesupravegheate, pentru a preveni noi tragedii. Andrei TURCU