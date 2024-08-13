Uncia de aur ar putea crește la 2.600 dolari

În ultimele zile, investitorii și-au majorat plasamentele în aur, ca o măsură de protecție înainte de publicarea datelor referitoare la prețurile de consum și cele de producție, alocările săptămânale de șomaj și vânzările în detaliu din Statele Unite, care pot influența decizia de politică monetară la ședința din septembrie a Rezervei Federale.

De asemenea, există îngrijorări că conflictul din Gaza s-ar putea transforma într-un război la nivelul Orientului Mijlociu, după asasinarea liderului Hamas Ismail Haniyeh în Iran luna trecută, de către Israel.

Chiar dacă Banca Populară a Chinei și-a redus achizițiile de aur iar cererea cu amănuntul de bijuterii din această țară s-a temperat odată cu creșterea prețurilor, unii dintre analiști prognozează o înaintare a prețului unciei la 2.550–2.600 dolari, la sfârșitul acestui an.

Piața valutar-monetară este stabilă

Nivelul mai redus al aversiunii față de risc, în lipsa unui răspuns armat al Iranului împotriva Israelului, a asigurat un parcurs pozitiv monedelor de la marginea zonei euro.

Cursul monedei unice a fost stabilită marți la 4,9764 lei, față de 4,9765 lei, în cea precedentă, iar tranzacțiile din piața valutară se realizau în culoarul 4,975 – 4,977 lei.

Piața monetară a fost calmă marți, modificările cunoscute de indicii ROBOR fiind minime, la valori comparabile cu cele din mai 2022.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 5,59 la 5,58%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a consolidat la 5,62%, iar cel la 12 luni la 5,65%.

Euro se tranzacționa în culoarul 1,0913 – 1,0941 dolari, valori apropiate de cele de luni, astfel că media dolarului american a crescut de la 4,5545 la 4,5565 lei.

Prețul gramului de aur a crescut la 360,3486 lei, la circa 4 lei de maximul atins în 2 august. Aprecierea se datorează majorării cererii de metal galben, care se tranzacționa între 2.457,50 – 2.477,50 dolari/uncie. Uncia a atins în 17 iulie un record istoric de 2.483,60 dolari.

Cursul francului elvețian a crescut la 5,2508 lei, iar cel al lirei sterline la 5,8309 lei.

În regiune, media monedei poloneze s-a apreciat la 4,2945 zloți/euro iar a celei maghiare la 393,49 forinți/euro.

Cotațiile criptomonedelor erau apropiate de cele de la începutul săptămânii. Bitcoin se tranzacționa între 58.506 și 59.921 dolari iar ethereum în culoarul 2.614 – 2.737 dolari. Analiză transmisă de Agenția Domus M&D