Unul din mituitorii poliţiştilor de frontieră de la Sculeni a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei

* astfel, el s-a ales cu o pedeapsă mică, una cu suspendare * în schimb, situaţia celorlalţi inculpaţi se agravează

Marţi, 8 octombrie, magistraţii de la Tribunalul Iaşi au dat o primă sentinţă legată de dosarul de urmărire penală 35/12/P/2023, întocmit de către procurorii DNA. E vorba de celebrul caz de anul trecut, în care mai mulţi poliţişti de frontieră de la Sculeni au fost inculpaţi pentru luare de mită în formă continuată. Conform anchetatorilor, în perioada iulie - august 2023, subcomisarul C.M. ar fi primit de la agenţii din subordine (A.G.B şi T.I.B.), în mai multe rânduri, diverse sume de bani, între 20 şi 700 euro. Mituitorii, în marea lor majoritate, şoferi basarabeni, ce introduceau în ţară cantităţi nepermise de produse accizabile.

Printre aceştia, şi Artur Bantea (31 de ani), cetăţean moldovean, de profesie conducător auto în cadrul unei societăţi comerciale din ţara vecină, firmă ce are ca obiect principal de activitate transportul internaţional de persoane şi mărfuri.

Astfel, la data de 24 august 2023, Bantea fusese programat să efectueze, alături de doi însoţitori-membri ai echipajului, o cursă ocazională pe ruta Republica Moldova - Germania. S-a urcat la volanul unui autocar Volvo, având la bord 11 pasageri, a ajuns în vama Sculeni pe la ora 7.40. Cum fiecare dintre călători avea în bagaje măcar două-trei baxuri de ţigări, unii chiar cinci, multe sticle cu băuturi spirtoase, înainte de a trece graniţa, Bantea a făcut o chetă de la aceştia, strângând câteva sute de euro. Ştia care sunt mersurile, a aşteptat între graniţe să se facă ora 8.00, când în partea românească se schimba tura. Bantea calculase bine, în serviciu a intrat agentul A.G.B., cu care basarabeanul mai făcuse afaceri. A dat banii, convins că va trece fără probleme. Nu ştia nimic de filajul celor de la DNA, de investigatorii sub acoperire care împânziseră, la acea vreme, vama Sculeni şi supravegheau tehnic zona. Convorbirea dintre şofer şi poliţist a fost înregistrată ambiental, s-au făcut filmări cu camere performante, destule probe pentru includerea lui Bantea printre inculpaţii din dosarul menţionat la începutul articolului.

Speriat de gândul că va ajunge în închisorile româneşti, Bantea a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, relatând cu lux de amănunte scenariul după care se desfăşura darea şi luarea de mită. Judecătorii au admis acordul, astfel încât inculpatul a primit o pedeapsă mică, un an şi şase luni, dar cu suspendare.Îîn schimb, situaţia celorlalţi inculpaţi se agravează în urma mărturisirilor mituitorului. Claudiu CONSTANTIN