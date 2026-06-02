Unul dintre cei mai importanți istorici europeni vine la Iași, la Conferința Xenopol

* acesta va primi titlul de Membru de Onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, recunoaștere acordată pentru contribuțiile sale remarcabile la studiul istoriei Europei Centrale și de Est

Între 4 și 6 iunie, cercetători, profesori universitari, doctoranzi și specialiști în științele umaniste din țară și din străinătate se vor reuni în cadrul celei de-a șaptea ediții a Conferinței Anuale organizate de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași, unul dintre cele mai importante evenimente academice dedicate cercetării istorice din spațiul românesc.

Într-o perioadă în care dezbaterea publică este dominată de actualitatea imediată, conflicte politice și provocări economice, Iașul va găzdui un eveniment care își propune să readucă în prim-plan reflecția asupra trecutului și rolul istoriei în înțelegerea prezentului. Conferința va reuni peste 50 de istorici și cercetători proveniți din universități și institute de cercetare din România și din străinătate, alături de o nouă generație de doctoranzi care își prezintă rezultatele cercetărilor în fața comunității academice.

Manifestarea se va desfășura într-un format hibrid, atât fizic, la sediul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, cât și online, prin transmisii live, oferind acces unui public mult mai larg decât cel prezent în sala de conferințe.

Momentul central al deschiderii va fi prelegerea susținută de reputatul istoric austriac Oliver Jens Schmitt, membru al Academiei Austriece de Științe și profesor la Universitatea din Viena. Tema aleasă, „Rivalii occidentali ai Moscovei. Reflecții asupra unei noi istorii a ideilor politice din Europa de Est”, se înscrie într-un context geopolitic extrem de actual și promite să genereze una dintre cele mai interesante dezbateri ale conferinței.

Cu această ocazie, cercetătorul va primi titlul de Membru de Onoare al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, recunoaștere acordată pentru contribuțiile sale remarcabile la studiul istoriei Europei Centrale și de Est.

Programul conferinței reflectă complexitatea și diversitatea cercetării istorice contemporane. De la patrimoniu și istoria Bisericii până la extremism politic, construcții identitare, represiune, diplomație, relații comerciale, exil, refugiu sau istorie socială, temele abordate acoperă perioade istorice și domenii de interes dintre cele mai variate.

Evenimentul confirmă încă o dată statutul Iașului de important centru universitar și cultural al României. Orașul în care au luat naștere numeroase instituții fundamentale ale statului modern român continuă să găzduiască dezbateri academice de nivel internațional și să atragă personalități importante ale cercetării istorice europene.

Conferința se va încheia prin premierea participanților la programul educațional „Cercetarea și scrierea istoriei”, un proiect desfășurat în ultimele luni sub egida Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, dedicat formării tinerilor interesați de studiul și practica cercetării istorice. Carmen DEACONU