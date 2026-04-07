Val de acțiuni ale Poliției Rutiere, la Iași

În preajma sărbătorilor pascale, străzile Iașului devin câmp de luptă pentru siguranța rutieră, iar Poliția a declanșat acțiuni masive și necruțătoare împotriva celor care sfidează legea și pun vieți în pericol!

În doar trei zile, între 4 și 6 aprilie, polițiștii rutieri au efectuat 256 de testări alcoolcopice, descoperind conducători care au ales să-și transforme mașinile în arme periculoase. Unul dintre șoferi depășea limita legală, cu 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar altul circula sub influența alcoolului, dar cu valoare sub limita critică. 3 permise au fost reținute, iar avertismentul e clar: nu există scuze pentru punerea în pericol a vieții altora!

Pietonii și vitezomanii, în vizor

În ziua de 6 aprilie, polițiștii au trecut la acțiune împotriva pietonilor care ignoră regulile și își riscă viața. 77 de sancțiuni aplicate, dintre care 30 pentru pietoni și 47 pentru alte abateri, arată că străzile Iașului nu sunt teren de joacă. Cinci șoferi au fost scoși din trafic, iar șase vehicule nesigure au fost oprite, cu certificatele de înmatriculare retrase până la remedierea problemelor.

Între 3 și 5 aprilie, polițiștii au desfășurat acțiuni punctuale pe tronsoanele cu risc ridicat, depistând 319 șoferi care au depășit limita de viteză, 8 pentru depășiri neregulamentare și alți 142 pentru diverse abateri. Rezultatul? 34 de permise reținute, iar avertismentul e limpede: drumurile nu sunt piste de curse!

Tânăr reținut pentru alcool și conducere fără permis

Pe 6 aprilie, un tânăr de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și fără permis, în comuna Probota. Aparatul alcooltest a indicat 0,41 mg/l alcool pur, iar acum urmează să fie prezentat Parchetului. Acesta este un avertisment dur: legea nu iartă și nu există scuze pentru inconștiență!

Mesajul poliției este clar și fără echivoc: conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor ucide! Nerespectarea vitezei legale și a regulilor de depășire poate schimba vieți pentru totdeauna. Pietonii trebuie să fie vigiilenți, fiecare pas nesăbuit poate fi fatal. Andrei TURCU