Val de investiții la periferia Iașului. Balciu devine noul pol al viitorului

Un proiect care promite să schimbe radical destinul unei întregi comunități prinde contur lângă Iași. În satul Balciu, comuna Miroslava, se pregătește o investiție de proporții, care ar putea rescrie complet harta educației și sportului din zonă.

Marile firme de construcții au intrat deja în cursă pentru contractul de peste 16 milioane de lei. Competiția este acerbă, iar câștigătorul va avea misiunea de a ridica, în doar 12 luni, un complex care promite să devină un reper regional. Un pariu pe viitor, finanțat din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027. Dacă totul merge conform planului, Balciu ar putea deveni un exemplu de dezvoltare accelerată în jurul Iașului.

Sport, educație și tehnologie într-un singur loc

Planurile sunt ambițioase până la detaliu: teren de fotbal cu tribune și pistă de alergare, terenuri de tenis, badminton și baschet, volei pe nisip și facilități pentru atletism, clădire modernă pentru activități educaționale și culturale.

Totul gândit pentru performanță, dar și pentru comunitate. Copiii nu vor mai fi nevoiți să plece în oraș pentru condiții moderne – viitorul vine direct la ei.

Proiectul nu mizează doar pe dimensiune, ci și pe inteligență energetică. Vor exista pompe de căldură aer-apă, centrală fotovoltaică de 50 kW, sisteme moderne de eficiență energetică.

Un complex aproape autosustenabil – rar întâlnit la acest nivel în mediul rural.

Dacă lucrările vor decurge conform planului, acest centru ar putea atrage evenimente, competiții și chiar investiții noi în zonă.

Balciu intră în jocul mare. Cu bani europeni, planuri ambițioase și o presiune uriașă pe execuție, proiectul stă acum între două extreme: succes răsunător sau promisiune pierdută. Daniel BACIU