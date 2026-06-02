Val de proteste în sistemul judiciar: grefierii amenință cu oprirea totală a activității

Un nou front de conflict se deschide între Guvern și angajații din sectorul public. După protestele din finanțe și nemulțumirile exprimate de alte categorii de bugetari, a venit rândul personalului auxiliar din Justiție să tragă semnalul de alarmă. Începând de marți, grefierii din instanțele și parchetele din întreaga țară au intrat într-o formă de protest care afectează direct activitatea sistemului judiciar.

Concret, programul de lucru cu publicul a fost redus la jumătate, fiind limitat la intervalul 08:00 – 12:00, iar în această perioadă vor fi soluționate doar cauzele considerate urgente. Pentru cetățenii care au dosare în instanță, care așteaptă documente, informații sau rezolvarea unor proceduri administrative, măsura înseamnă întârzieri suplimentare într-un sistem deja sufocat de termene lungi și deficit de personal.

Sindicatul Național al Grefierilor susține că protestul este răspunsul direct la proiectul noii legi a salarizării unitare, aflat în dezbatere publică. Potrivit liderului sindical Cătălin Trăistaru, documentul nu doar că nu aduce majorări salariale pentru personalul auxiliar din Justiție, ci creează premisele unei stagnări salariale de lungă durată și chiar ale unor diminuări de venituri.

Mesajul transmis de sindicaliști este unul extrem de dur. Aceștia acuză autoritățile că promovează o reformă care lovește tocmai în angajații care asigură funcționarea de zi cu zi a instanțelor și parchetelor. În opinia lor, noua lege riscă să transforme personalul auxiliar într-una dintre marile categorii perdante ale reformei salariale.

Nemulțumirea este amplificată și de faptul că multe dintre problemele salariale din sistem nu au fost rezolvate nici până astăzi. Reprezentanții grefierilor amintesc că nici măcar legea salarizării adoptată în 2017 nu a fost aplicată integral, iar o parte dintre drepturile salariale au fost recuperate abia după procese câștigate în instanță.

Situația ar putea deveni și mai tensionată în zilele următoare.

Sindicatul a anunțat că joi, în timpul consultărilor organizate la Ministerul Muncii cu reprezentanții familiei ocupaționale Justiție, activitatea ar putea fi oprită complet la nivel național.

În spatele cifrelor și al grilelor salariale se conturează însă o problemă mai profundă. După ani de înghețări salariale, promisiuni amânate și reforme neterminate, tot mai multe categorii de bugetari transmit același mesaj: statul cere performanță și responsabilitate, dar nu oferă predictibilitate și respect profesional. Raluca STROE