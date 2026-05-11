Val uriaș de controale, amenzi și dosare penale în județul Iași!

În doar trei zile, între 8 și 10 mai, polițiștii au intervenit la peste 300 de evenimente, majoritatea semnalate prin 112, într-o mobilizare de proporții care arată presiunea tot mai mare asupra siguranței publice din județ. Bilanțul este impresionant: peste 800 de sancțiuni contravenționale, aproape jumătate de milion de lei în amenzi, zeci de permise suspendate și 58 de infracțiuni constatate.

Potrivit datelor oficiale, oamenii legii au organizat 19 acțiuni de amploare și au răspuns la 312 evenimente, dintre care 282 au fost apeluri de urgență. Valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 477.913 lei, în timp ce nu mai puțin de 62 de șoferi considerați pericol public au fost scoși din trafic și lăsați fără permis.

Fără permis și cu o alcoolemie uriașă, la volan

În paralel, polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 56 de mașini care nu prezentau siguranță pentru circulația pe drumurile publice. Practic, aproape în fiecare oră, în județul Iași a fost depistat câte un vehicul care putea provoca o tragedie.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat la Pașcani, unde un tânăr de 26 de ani a fost prins la volan fără permis și cu o alcoolemie uriașă. Aparatul alcooltest a indicat 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare extrem de ridicată. Polițiștii au descoperit ulterior că acesta nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule. După reținerea pentru 24 de ore, procurorii au decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile.

Șocant este și cazul unei femei de 32 de ani din municipiul Iași, arestată preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat un telefon mobil în valoare de aproximativ 5.500 de lei chiar din locuința unui bărbat. Ancheta polițiștilor de la Investigații Criminale a dus rapid la identificarea și reținerea acesteia.

Pe șoselele județului, consumul de alcool continuă să producă situații alarmante

În comuna Scobinți, un accident rutier soldat cu pagube materiale a scos la iveală faptul că unul dintre șoferi, în vârstă de 23 de ani, avea o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

În același timp, poliția rutieră a declanșat o adevărată ofensivă împotriva vitezei și a indisciplinei în trafic. La Târgu Frumos, oamenii legii au aplicat 32 de sancțiuni într-o singură acțiune, cele mai multe pentru viteză excesivă. Un șofer din județul Brașov a fost surprins circulând cu 142 km/h într-o zonă unde limita era de doar 70 km/h, rămânând imediat fără permis.

La Răducăneni, alte 55 de amenzi au fost aplicate în cadrul unei razii de amploare desfășurate împreună cu polițiștii de la Drumuri Naționale și Europene. Nu mai puțin de 11 șoferi au fost scoși din trafic în urma abaterilor constatate. Andrei TURCU