Valul concedierilor lovește primării, ministere și instituții din toată țara

* zeci de mii de posturi dispar, iar funcționarii intră în cea mai tensionată perioadă din ultimul deceniu

România intră într-o nouă eră administrativă, iar efectele se anunță devastatoare pentru aparatul bugetar. Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat un pachet de reforme care promite „eficiență și sustenabilitate financiară”, dar care, în realitate, declanșează un adevărat seism instituțional: aproximativ 45.600 de posturi vor dispărea până în 2027, iar administrația publică va fi redesenată din temelii.

În spatele limbajului tehnic din ordonanță se ascunde o operațiune radicală de reducere a aparatului bugetar, una care va schimba complet modul în care funcționează primăriile, consiliile județene, ministerele și instituțiile statului.

Primăriile, în linia întâi a „măcelului administrativ”

Cele mai dure lovituri vin pentru administrația locală. Guvernul a decis reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi din unitățile administrativ-teritoriale. Practic, fiecare primărie din România este obligată să își refacă organigrama.

Chiar dacă reducerea efectivă nu poate depăși 20% din posturile ocupate, mesajul este clar: epoca schemelor supradimensionate se încheie forțat.

Direcții întregi vor fi comasate, servicii desființate, iar funcționarii vor intra într-o competiție internă dură pentru supraviețuire profesională. Termenul-limită este unul extrem de scurt: 1 iulie 2026.

Pentru multe administrații locale, mai ales cele mici, reforma echivalează cu o resetare completă.

Prefecturile și ministerele, lovite direct

Nici instituțiile statului central nu scapă. Prefecturile vor pierde un sfert din personal, iar reorganizarea trebuie finalizată în același calendar strict.

La nivel central, ministerele și agențiile guvernamentale sunt obligate să reducă cheltuielile de personal cu 10%, ceea ce înseamnă inevitabil restructurări, pensionări accelerate și eliminarea posturilor considerate neesențiale.

Cabinetele demnitarilor sunt și ele tăiate drastic: mai puțini consilieri, mai puține funcții politice și un aparat redus la minimum.

Funcționarii, evaluați ca în corporații

O altă schimbare majoră introduce evaluări dure de performanță. Funcționarii publici vor fi testați periodic, iar indicatorii de performanță vor cântări cel puțin jumătate din nota finală.

Mobilitatea obligatorie și rotația pe funcții transformă cariera publică într-un traseu incert: mandate limitate, evaluări permanente și riscul constant de a pierde postul.

Pentru prima dată, administrația publică este împinsă spre un model apropiat de mediul privat.

Poliția Locală și serviciile de pază, redimensionate

Norma de personal se schimbă radical. Numărul polițiștilor locali scade, iar localitățile mici vor putea avea astfel de structuri doar dacă le pot finanța integral din venituri proprii.

În multe comune, asta ar putea însemna dispariția completă a poliției locale.

Lovitură și în privilegii

Sporul de doctorat este redus la 500 lei brut și va fi acordat doar dacă titlul este folosit efectiv în activitatea profesională. Funcțiile considerate inutile, precum inspectorii guvernamentali, sunt eliminate.

Mesajul transmis este unul fără echivoc: statul nu mai vrea să plătească poziții fără justificare clară.

Efecte în lanț: teamă, negocieri și reorganizări

În culisele administrației deja se vorbește despre liste, evaluări accelerate și reorganizări pregătite în grabă. Sindicatele avertizează asupra riscului blocării serviciilor publice, în timp ce Guvernul susține că doar astfel poate fi evitată o criză bugetară majoră.

Economiile estimate sunt uriașe: peste 1,6 miliarde lei în 2026 și mai mult de 3 miliarde lei anual din 2027.

Reforma nu înseamnă doar concedieri. Ea schimbă raportul de forțe dintre administrația centrală și cea locală, introduce reguli fiscale mai dure, controale mai stricte și chiar sancțiuni noi pentru autorități.

Pentru unii, este începutul modernizării statului. Pentru alții, începutul unei perioade de incertitudine fără precedent.

Peste toate, însă, următoarele luni vor decide cine rămâne și cine pleacă din sistemul public, iar administrația românească intră într-o transformare pe care mulți o compară deja cu o adevărată revoluție administrativă.

Daniel BACIU