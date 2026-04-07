Vântul a făcut ravagii în Iași

Momente tensionate, ieri, în Iași, unde pompierii au intervenit în forță după ce mai mulți arbori s-au prăbușit în diferite zone ale orașului, din cauza vântului puternic, punând în pericol siguranța cetățenilor și blocând circulația.

Echipajele salvatorilor au fost mobilizate contracronometru pentru a limita pagubele și a preveni tragedii.

Pe strada Codrescu, un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit, iar un echipaj al Detașamentului 1 de pompieri a acționat cu o autospecială și mai mulți subofițeri pentru a degaja zona și a elimina riscurile.

Situația a fost și mai gravă pe strada Roșcani, unde un arbore căzut a lovit direct un autoturism. Impactul a produs pagube materiale, iar pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacului și evitarea altor incidente. Este genul de moment în care, spun martorii, „se putea întâmpla o tragedie în orice secundă”.

Nici strada Ciurchi nu a scăpat. Aici, un alt arbore s-a prăbușit, iar echipajele Detașamentului 2 au intervenit pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță. Practic, orașul s-a confruntat cu intervenții simultane în mai multe puncte fierbinți.

Autoritățile transmit un avertisment clar pentru populație: evitați zonele afectate, nu vă adăpostiți sub copaci și semnalați imediat orice pericol la 112. În astfel de momente, prudența poate face diferența dintre un incident minor și o tragedie.

Pentru informare și pregătire în situații de urgență, cetățenii sunt încurajați să acceseze platforma Fii Pregătit și aplicația mobilă dedicată, unde pot găsi ghiduri esențiale pentru reacții rapide și corecte. Andrei TURCU