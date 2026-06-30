* datele ANOFM arată o Românie ruptă între județele unde locurile de muncă lipsesc cronic și zonele în care piața muncii încă rezistă * Vaslui rămâne județul cu cea mai mare rată a șomajului * la polul opus se află București și Ilfov, cu șomaj sub 1% * Iașul nu intră în zona roșie, dar nici nu coboară spre județele cu cele mai mici rate, este la mijlocul listei, ușor peste media națională

România are, din nou, o hartă a șomajului care arată două țări diferite. Una în care locurile de muncă se găsesc greu, mai ales în județele sărace din est și sud. Alta în care șomajul este aproape invizibil statistic, cum se întâmplă în București și Ilfov. Datele publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru finalul lunii mai 2026 arată că rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,21%, iar numărul total al șomerilor aflați în evidențe a ajuns la 256.794 de persoane.

Vaslui conduce clasamentul șomajului

Vaslui rămâne județul cu cea mai mare rată a șomajului din România. La 31 mai 2026, județul avea 9.643 de șomeri înregistrați și o rată a șomajului de 8,87%, de aproape trei ori mai mare decât media națională. Dintre aceștia, doar 967 erau șomeri indemnizați, în timp ce 8.676 erau neindemnizați.

După Vaslui, în partea de sus a clasamentului se află Teleorman, cu o rată a șomajului de 8,72%, Mehedinți, cu 8,54%, și Dolj, cu 8,43%. Urmează Sălaj, Suceava, Covasna, Galați, Călărași, Olt, Neamț și Ialomița.

Sunt județe în care economia locală nu reușește să absoarbă suficientă forță de muncă. În multe localități, mai ales în mediul rural, oferta reală de angajare se reduce la instituții publice, comerț local, agricultură sezonieră sau navetă. Pentru oamenii fără calificări cerute de piață, șansele sunt și mai mici.

Iașul este la mijlocul listei

Iașul nu se află în zona critică a șomajului, dar nici în partea de jos a clasamentului. La finalul lunii mai, județul Iași avea 9.556 de șomeri înregistrați și o rată a șomajului de 3,42%, ușor peste media națională de 3,21%. În clasamentul județelor ordonate după rata șomajului, Iașul se află aproximativ la mijlocul listei, pe locul 25 din 42, dacă ordonarea se face de la cea mai mare rată la cea mai mică.

Comparația cu Vasluiul este relevantă. Cele două județe au un număr aproape egal de șomeri înregistrați: 9.556 în Iași și 9.643 în Vaslui. Diferența este însă uriașă la rata șomajului: 3,42% în Iași, față de 8,87% în Vaslui. Explicația ține de dimensiunea și diversitatea pieței muncii. Iașul are universități, spitale, servicii, IT, administrație, comerț și investiții private, ceea ce menține rata șomajului la un nivel moderat.

Din totalul șomerilor ieșeni, 8.229 sunt neindemnizați. La capătul celălalt al clasamentului se află Bucureștiul, cu o rată a șomajului de 0,43%, și Ilfovul, cu 0,51%. La nivel național, din cei 256.794 de șomeri înregistrați, 56.628 primeau indemnizație, iar 200.166 erau neindemnizați. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural: 188.456 de persoane, față de 68.338 din mediul urban. Este una dintre cele mai importante explicații ale decalajelor: satul românesc rămâne zona în care locurile de muncă stabile sunt rare, iar reconversia profesională se face greu.

Pe grupe de vârstă, cei mai mulți șomeri aveau peste 55 de ani, respectiv 65.783 de persoane. Urmează categoria 40-49 de ani, cu 62.203 șomeri. Pentru aceste generații, pierderea locului de muncă este mai greu de recuperat, mai ales în județele unde economia locală nu oferă variante. Dan DIMA



