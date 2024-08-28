Viața unei copile depinde de bunăvoința semenilor

Ioana este o fetiță de 13 ani care a învățat prea devreme ce înseamnă suferința. La prima vedere, pare un copil obișnuit: cu zâmbetul pe buze, optimistă și visătoare. Îi place să călătorească și visează să devină agent de turism, dar realitatea ei este umbrită de o povară extrem de grea. Ioana suferă de scolioză severă: obosește foarte repede și are momente în care sub presiunea din cavitatea toracică se sufocă. Pentru a supraviețui, fetița are nevoie urgentă de o operație ce se ridică la peste 30.000 de euro.

Totul a început în 2019, când, în timpul unei consultații pediatrice de rutină, medicul a observat că unul dintre umerii Ioanei era mai ridicat decât celălalt. Recomandarea a fost imediată: o radiografie pentru a verifica suspiciunea de scolioză. Din păcate, rezultatele au confirmat cel mai rău scenariu. Așa a început lungul și durerosul drum al Ioanei: ședințe de kinetoterapie și purtarea unui corset 24 din 24 de ore.

În ciuda tuturor eforturilor, scolioza a avansat din cauza creșterii rapide în înălțime. Corsetul, care trebuia să o ajute, a devenit încet dar sigur o barieră între ea și copilărie. În loc să se joace cu alți copii, Ioana era constrânsă de restricțiile impuse de afecțiunea ei. În timp ce ceilalți copii se alergau și se jucau, Ioana rămânea pe margine, protejată de familie și lipsită de prieteni de vârsta ei. „Impactul emoțional asupra Ioanei a fost devastator. Deși este o fire sociabilă și deschisă, boala a împiedicat-o să se integreze printre colegii săi. Corsetul era o barieră fizică și emoțională, care o izola de restul copiilor. Fiecare încercare de a se apleca să se încalțe sau de a sta mult timp pe scaun era însoțită de durere. Școala, un loc unde copiii își fac prieteni și își construiesc amintiri, a devenit pentru copilul meu un teren plin de obstacole și de priviri curioase. Prietenii ei adevărați am rămas noi, familia, protejând-o și încurajând-o”, a spus Lăcrămioara, cu lacrimi în ochi.

Mama Ioanei lucrează ca educator la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și face tot posibilul să-i asigure fiicei sale tot ce are nevoie. Cu un salariu modest, ea acoperă cheltuielile lunare și îi oferă Ioanei îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare. Dar, în ciuda eforturilor sale, costul operației necesare pentru a-i salva viața fetiței depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei. „Nu am cum să strâng 30.000 de euro nici într-o viață. Fără intervenția chirurgicală, riscurile sunt însă devastatoare pentru noi. Se poate ajunge la perforarea organelor interne, dureri inimaginabile și chiar pierderea vieții. Mi se rupe inima când o văd așa”, spune aceasta.

Ioana este singurul său copil, iar gândul că ar putea să o piardă o îngrozește. Își dorește cu disperare să găsească soluții, astfel a apelat la Asociația Salvează o inimă care a lansat o campanie de strângere de fonduri. „Ioana și Lăcrămioara au nevoie de ajutorul nostru. Nu puteam să nu ne alăturăm luptei pe care o poartă de atâția ani împreună mama și fiica. Sprijinul nostru, al tuturor, poate face o diferență uriașă între viață și moarte. Orice donație, cât de mică, le permite atât fiicei, cât și mamei să continue să viseze la o viață fără durere”, a menționat Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați salveazaoinima.ro/ioana-irimia. Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, Cont euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001, Cont dolari: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22, Cod BIC: BTRL Banca Transilvania. De specificat în transferul bancar, la detaliile plății, numele Ioana Irimia. Daniel BACIU