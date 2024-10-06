Vinul, o parte din identitatea culturală a românilor

Într-o zonă încărcată de istorie și tradiții a șa cum este Moldova , vinul ocupă un loc special, devenind un liant între generații și un simbol al ospitalității. Într-o astfel de conjunctură, un festival precum „Hai cu pluta” nu doar celebrează savoarea vinului, ci reînvie o poveste culturală veche, în care strugurii, pământul fertil și priceperea vinificatorilor s-au împletit armonios pentru a crea o identitate unică. Acest eveniment emblematic pentru Iași promovează patrimoniul viticol al regiunii și aduce în prim-plan legătura profundă dintre vin și cultura locală.

Povestea vinului în regiunea Iași

Cu dealuri blânde scăldate de soare și soluri bogate, zona viticolă a Iașului este recunoscută pentru calitatea vinurilor sale încă din timpuri vechi. Primele dovezi ale cultivării viței de vie datează de pe vremea dacilor, iar în Evul Mediu, vinurile moldovenești erau apreciate nu doar pe mesele boierilor locali, ci și pe cele ale curților regale europene. La fel ca în întreaga Moldovă, viile din Iași au devenit nu doar o sursă de bunăstare, ci și un simbol al rezistenței și continuității culturale. Prin secole de războaie, invazii și schimbări politice, viile din această regiune au supraviețuit, transformând vinul într-o mărturie vie a trecutului. Ca urmare, „Hai cu pluta” nu este doar un festival al vinului, ci o sărbătoare a unei tradiții care a modelat cultura locală și care continuă să o facă și astăzi.

„ Hai cu pluta”, pasiune și tradiție

Deși numele festivalului evocă imaginea unei plute care coboară pe râurile Moldovei, în esență, „Hai cu pluta” simbolizează călătoria prin istorie, tradiții și gusturi. Inițiat de somelierul Yvona Mardare, care și-a dorit să readucă în atenția publicului importanța patrimoniului viticol, festivalul a devenit rapid un reper pentru toți cei care apreciază cultura vinului. De la podgoriile vechi, cu metode tradiționale de vinificație, până la cramele moderne care îmbină inovația cu respectul față de tradiție, „Hai cu pluta” este o reveren ță adusă muncii și dedicării vinificatorilor. Participanții la festival au ocazia să exploreze nu doar gustul variat al vinurilor din România, Italia și Republica, ci și povestea fiecărei sticle. „Vinificatorii prezenți la eveniment vor împărtăși detalii despre procesul de producție, solurile din care provin strugurii și secretele rețetelor, unele transmise din generație în generație. Pentru ei, vinul nu este doar un produs comercial, ci o moștenire vie pe care o împărtășesc cu mândrie”, a spus somelierul Yvona Mardare.

Rolul vinului în identitatea locală

În cultura moldovenească, vinul a fost întotdeauna mai mult decât o băutură. El reprezintă generozitate, bucuria de a împărtăși și respectul față de pământ. În fiecare gospodărie tradițională, sticla de vin este așezată cu grijă pe masă atunci când musafirii sunt așteptați, fiind un simbol al ospitalității. În multe sate, se păstrează obiceiul ca vinul să fie făcut cu mâinile familiei, în cadrul unor ritualuri transmise din tată în fiu. „Vinul adună oamenii, creează legături și spune povești. În fiecare pahar este o parte din istoria noastră, din strădania părinților și bunicilor noștri de a păstra vii aceste tradiții. Prin Festivalul Hai cu pluta , îmi doresc nu doar să promovez vinurile regiunii, ci și să readuc în conștiința colectivă importanța acestei băuturi în formarea identității locale. Vinul nu este doar o tradiție, ci o formă de artă, un simbol al legăturii dintre om și pământ, dintre trecut și viitor”, a ad ăugat Yvona Mardare .

Promovarea patrimoniului viticol și cultural

Festivalul aduce în centrul atenției și valoarea culturală a podgoriilor. Prin intermediul degustărilor, „Hai cu pluta” creează o atmosferă în care vizitatorii pot redescoperi farmecul viilor. Cramele nu sunt doar producători de vin, ci și custozi ai unei moșteniri culturale pe care o transmit mai departe. În acest context, „Hai cu pluta” devine mai mult decât un eveniment dedicat vinului. Devine o invitație la redescoperirea propriei identități culturale, o celebrare a lucrurilor simple și autentice, care definesc spiritul rom ânilor.

Vinul – o punte între trecut și viitor

Prin inițiative precum „Hai cu pluta”, tradiția vinului se adaptează noilor generații. Într-o lume modernă, în care valorile autentice sunt adesea marginalizate, festivalul reușește să creeze o punte între trecut și viitor. Tinerii încep să înțeleagă importanța acestor tradiții, iar cramele se bucură de un nou val de interes din partea publicului. „Nu putem vorbi despre viitor fără să ne cunoaștem trecutul. Hai cu pluta este, în esență, despre respectul pentru ceea ce a fost, dar și despre speranța pentru ceea ce urmează să fie”, a z âmbit Yvona Mardare.

Festivalul „Hai cu pluta” este mult mai mult decât o simplă sărbătoare a vinului. Este o manifestare culturală de amploare, care aduce în prim-plan importanța patrimoniului viticol și contribuie la promovarea lui pe plan național și internațional. Prin degustări și povești spuse de vinificatori, festivalul reamintește că vinul nu este doar o băutură, ci o parte esențială din identitatea noastră culturală.

Maura ANGHEL



