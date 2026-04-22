Vot în plen pentru cofinanțarea Sălii Polivalente

Proiectul „Construire Sală Polivalentă Municipiul Iași” a ajuns din nou în centrul atenției, după ce autoritățile municipale încearcă să aprobe în Consiliul Local (pe 27 aprilie) cofinanțarea de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, o sumă care ridică investiția la un nivel amețitor.

Este vorba despre o infrastructură uriașă, evaluată la peste 680 de milioane de lei cu TVA inclus, din care doar lucrările de construcții-montaj depășesc 553 de milioane de lei. Contribuția directă a municipiului Iași va fi de aproximativ 138 de milioane de lei, o sumă care transformă proiectul într-unul dintre cele mai costisitoare angajamente publice din ultimii ani.

Conform planurilor, complexul va include două corpuri majore. Corp C1 – sala polivalentă principală, o construcție impresionantă cu demisol, parter și trei niveluri (parțial), gândită pentru competiții de anvergură și evenimente de mari dimensiuni și Corp C2 – sala de antrenament semi-îngropată, destinată pregătirii sportive și activităților complementare.

În interior, proiectul promite o infrastructură aproape „oraș în oraș”: teren de joc, vestiare, zone VIP, spații media, zone comerciale, cabinet medical, spații administrative, dar și facilități moderne precum SPA, zone de presă, acces separat pentru sportivi și oficiali.

Proiectul mizează și pe o componentă energetică modernă, cel puțin la nivel declarativ. Sunt prevăzute sisteme fotovoltaice și panouri solare pentru reducerea consumului energetic și pentru susținerea iluminatului și producerii apei calde.

În paralel, infrastructura tehnică este una completă: climatizare, ventilație, detecție incendiu, control al fumului, sisteme de supraveghere și sonorizare — totul integrat într-o construcție gândită pentru standarde internaționale.

O infrastructură strategică sau o povară bugetară?

Drumul către această investiție nu a fost deloc lin. Licitația organizată în 2024 a fost anulată, iar întregul proiect a fost împins într-un proces de reevaluare și actualizare a documentațiilor tehnico-economice.

În spatele deciziilor administrative stau realități economice dure: creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții, majorarea costurilor cu forța de muncă, scumpirea energiei și modificările fiscale, inclusiv TVA. Toate acestea au dus la recalcularea bugetului și la repoziționarea investiției într-un context financiar mult mai tensionat decât la momentul inițial.

Autoritățile locale susțin că Sala Polivalentă este „o necesitate obiectivă” și un motor de dezvoltare urbană, capabil să transforme Iașul într-un pol regional al evenimentelor sportive și culturale. Proiectul este prezentat ca o investiție în sănătate, educație sportivă, turism și imagine internațională. Criticii însă văd în aceste cifre uriașe o presiune semnificativă asupra bugetului local, mai ales în contextul în care cofinanțarea trebuie asigurată din resursele municipiului.

Indiferent de perspectivă, un lucru este cert: Sala Polivalentă din Iași nu mai este doar un proiect de infrastructură. A devenit un simbol al ambiției administrative, dar și al complexității financiare cu care se confruntă marile investiții publice în România.

Cu o valoare de sute de milioane de lei, cu termene întârziate, proceduri reluate și presiuni economice în creștere, proiectul rămâne una dintre cele mai importante și discutate investiții ale municipiului.

Rămâne de văzut dacă și când va reuși actuala administrație să pună prima cărămidă la fundația acestui proiect gigant, împotmolit deja de prea multă vreme în realități economice și ambiții politice. Daniel BACIU