Week-end cu 1.347 de amenzi și 73 de permise reținute, la Iași!   

În doar câteva zile, la nivelul județului Iași, activitatea polițiștilor conturează o imagine clară a presiunii constante exercitate asupra ordinii publice și siguranței rutiere. În perioada 29 mai – 1 iunie, structurile de poliție au intervenit la 471 de evenimente, majoritatea semnalate prin apeluri la 112, într-un volum operațional care indică nu doar reacție, ci și o stare permanentă de alertă în spațiul public.

În total, au fost aplicate 1.347 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi de 775.579 de lei, iar 120 de infracțiuni au fost constatate sau sesizate în aceeași perioadă. Dincolo de cifre, aceste date reflectă o realitate urbană și rurală în care abaterile de la normele de conviețuire și de circulație rutieră rămân constante, iar intervenția poliției devine o componentă de rutină a vieții cotidiene.

Pe segmentul rutier, autoritățile au scos din trafic 73 de conducători auto considerați un pericol pentru ceilalți participanți, în timp ce alte zeci de autovehicule au fost retrase din circulație din cauza deficiențelor tehnice. Măsurile administrative indică o problemă structurală de siguranță rutieră, în care riscul nu este punctual, ci recurent.

Cazurile punctuale întăresc această imagine. La Tătăruși, un bărbat de 47 de ani a fost depistat conducând un tractor neînmatriculat, fără permis, situație care a dus la deschiderea unui dosar penal. La rândul lor, mai mulți șoferi au fost identificați conducând sub influența alcoolului, cu valori semnificative ale alcoolemiei, unele depășind praguri care indică un risc major pentru siguranța rutieră.

În paralel, acțiunile dedicate disciplinei pietonale evidențiază o altă zonă de vulnerabilitate. Zeci de sancțiuni au fost aplicate pietonilor și conducătorilor de trotinete, semn că problemele de siguranță rutieră nu sunt generate exclusiv de conducătorii auto, ci reflectă un comportament generalizat de ignorare a regulilor de circulație.

Privite în ansamblu, aceste date nu descriu doar activitatea poliției, ci mai ales nivelul de tensiune și dezechilibru din spațiul public. Intervențiile repetate, sancțiunile numeroase și frecvența infracțiunilor indică o realitate în care ordinea publică nu este un dat stabil, ci rezultatul unei presiuni continue de control și corecție. Andrei TURCU