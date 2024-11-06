Workshop la Zagreb, pentru elevii de la Liceul „Cuza”!

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi derulează, între 4 și 8 noiembrie 2024, în capitala Croației, Zagreb, prima mobilitate din cadrul Acreditării Erasmus de tip educație școlară, obținută la începutul anului 2024.

Cei 12 elevi de la clasele cu specializările filologie, științe sociale și științe ale naturii vor desfășura activități în cadrul unui workshop organizat de școala-gazdă, Gymnasium XII din Zagreb, și vor fi implicați în derularea unor lecții interactive. Alte acțiuni găzduite de școala din Zagreb vor include schimburi de bune-practici privind activitățile extracurriculare de tip green – sustenabilitate - protecția mediului, prezentări ale țărilor și ale instituțiilor educaționale implicate în proiect, cunoașterea bazei materiale a școlii.

Profesorii însoțitori ai elevilor vor participa la o masă rotundă organizată de conducerea școliigazdă, a cărei temă centrală o vor constitui strategiile de internaționalizare ale celor două instituții, implementate cu ajutorul programelor europene.

Pe lângă dezvoltarea și valorificarea aptitudinilor prin participarea la activitățile din cadrul mobilității, stagiul de formare de care beneficiază elevii ieșeni stimulează cultivarea unor abilități transversale, dezvoltarea spiritului de echipă, a competențelor de comunicare în limba engleză și în alte limbi de circulație internațională. Experiența pe care elevii o vor acumula în cadrul proiectului va include și vizitarea unor obiective turistice din capitala Croației, precum muzee, galerii de artă, clădiri istorice, dar și o excursie în Parcul Național Plitvice, care, din anul 1979, este inclus în Patrimoniul UNESCO pentru varietatea impresionantă a florei și a faunei, pentru peisajele uimitoare, alcătuite din stânci, peșteri și cascade interconectate. Parcul Plitvice reprezintă cea mai populară atracție turistică a Croației, fiind vizitat anual de peste un milion de turiști.

Parcurgerea programului de formare din cadrul proiectului, atestată prin certificate de participare și documente de mobilitate Erasmus, va contribui semnificativ la îmbogățirea portofoliului personal și profesional al elevilor cuziști, în vederea inserției rapide pe piața muncii și a facilitării accesului într-o instituție de învățământ superior. Radu MARIN