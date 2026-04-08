Zeci de mii de moldoveni trăiesc drama anulării actelor de identitate!

* autoritățile române au declanșat cea mai amplă operațiune de verificare a domiciliului și identității cetățenilor români din Republica Moldova din ultimele decenii * în ultimele șase luni, aproximativ 20.000 de cărți de identitate au fost anulate pentru cetățeni români născuți dincolo de Prut, din cauza încetării valabilității mențiunii privind domiciliul * aceste proceduri au consecințe imediate, de la retragerea actelor de identitate din circulație, la generarea de alerte în sisteme naționale și europene

Alertă maximă pentru cetățenii din Republica Moldova! Sistemul de verificare a domiciliului și actelor de identitate în România a intrat într-o fază de control fără precedent, iar efectele se resimt acum asupra zecilor de mii de români care trăiesc sau au legături în Moldova!

Procedurile aplicate cetățenilor români născuți în Republica Moldova, în contextul anulării sau reînnoirii cărților de identitate, sunt fără precedent. Autoritățile subliniază că aceste verificări nu țintesc cetățenia persoanei, se aplică nediscriminatoriu și se bazează pe legislația în vigoare, însă amploarea lor creează un adevărat cutremur administrativ.

Scopul oficial: prevenirea fraudelor care, odată consolidate, pot genera consecințe juridice complexe și greu de remediat. În realitate, zeci de mii de oameni se confruntă cu proceduri complicate, controale în teren și notificări oficiale care le pun în așteptare drepturi fundamentale.

Domiciliul nu mai este doar o formalitate – el devine litmusul legalității! Pentru a fi recunoscut, trebuie să fie atât efectiv locuit, cât și intenționat ca loc de reședință stabilă. Orice discrepanță poate duce la respingerea cererii sau chiar la anularea informațiilor din registru.

Legea nr. 162/2023 limitează la maximum 10 persoane în afara familiei extinse la aceeași adresă. Astfel, autoritățile SPCEP și Poliția Română au puterea de a anula domiciliile înregistrate în exces, generând alerte în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP) și în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Verificările presupun control în teren de către Poliția Română, invitarea persoanelor la sediul SPCEP pentru clarificări, analiza documentelor și verificarea identității persoanei, proceduri care respectă principiul bunei-credințe și drepturile fundamentale.

Aceste măsuri nu sunt intruzive, dar impactul lor este uriaș: cetățenii rămân temporar fără certitudinea că actele lor de identitate sunt valide, iar fiecare pas este monitorizat cu strictețe.

Conform datelor transmise de Ministerul de Interne, în ultimele șase luni, aproximativ 20.000 de cărți de identitate au fost anulate pentru cetățeni români născuți în Republica Moldova, din cauza încetării valabilității mențiunii privind domiciliul.

Aceste proceduri au consecințe immediate, precum retragerea actelor de identitate din circulație, notificări oficiale la domiciliu, generarea de alerte în sisteme naționale și europene, suspendarea temporară a accesului la servicii sau drepturi fundamentale până la clarificarea situației.

Pentru mulți, aceasta înseamnă blocaje în viața de zi cu zi, incertitudine și presiune juridică fără precedent.

Autoritățile române au declanșat cea mai amplă operațiune de verificare a domiciliului și identității cetățenilor români din Republica Moldova din ultimele decenii! Sistemul de evidență funcționează la limita capacității sale, combinând verificări digitale, controale în teren și proceduri administrative complexe.

Zecile de mii de persoane vizate trăiesc astăzi o dramă reală: drepturi suspendate temporar, acte anulate și controale care afectează stabilitatea, libertatea și accesul la servicii de bază. Aceasta este fața nevăzută a unei politici de legalitate care, deși justificată, creează adevărate cutremure sociale și administrative.

Una peste alta, România se află într-un punct de cotitură în modul în care protejează integritatea documentelor și a drepturilor cetățenilor săi. Daniel BACIU