Zeci de mii de studenți intră, astăzi, în amfiteatre

Unul dintre cele mai fredonate cântece la ceremonii academice, Gaudeamus Igitur, cunoscut şi sub denumirea de imn studenţesc, va răsuna, astăzi, în cele mai frumoase aule din ţară. În Aula „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” studenţi, profesori, absolvenţi şi autorităţi deopotrivă vor resimţi emoţia primei zi de facultate. Imnul academic va răsuna şi în aula Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIASI). Aşa cum ne-au obişnuit, cele două mari universităţi ieşene deschid oficial anul universitar 2024 - 2025 cu festivităţi şi discursuri.În total, la cele două univerrsități vor studia, în acest an, peste 40.000 de studenți!

Primii care vor deschide noul an universitar vor fi cei de la Universitatea „Cuza”. Ceremonia de deschidere are loc în Aula „Mihai Eminescu”. În aceeaşi clădire, dar la interval de două ore, o ceremonie similară va fi organizată în Aula Magna "Carmen Sylva", a Universităţii Tehnice. „Deschiderea anului universitar este marcată de bucuria creşterii puternice a numărului de boboci, deci a numărului celor care au ales o profesie în domeniul ingineriei sau arhitecturii. De asemenea, evenimentul se va distinge prin participarea numeroasă a partenerilor din mediul economic, care au devenit tot mai interesaţi de colaborarea cu TUIASI atât în sensul transferului tehnologic, al proiectelor comune sau al dezvoltării unor direcţii didactice sau de cercetare mai adecvate domeniului lor de interes” a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.

La ceremonia deschisă întregii comunităţii academice a Politehnicii ieşene au fost invitaţi toţi rectorii universităţilor din Iaşi, Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Chirica, primarul Iaşului, Felix Guzgă, prefectul judeţului Iaşi, cât şi Luciana Antoci, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. Pe lângă aceştia vor participa reprezentanţii companiilor partenere, o parte dintre aceştia oferind premii generoase studenţilor care au avut cele mai bune rezultate în anul academic anterior. „“Această primă zi a noului an universitar reprezintă o zi de angajament al tuturor că anul viitor, cam pe aceeaşi vreme, vom privi înapoi cu satisfacţia că deopotrivă, dascăli şi studenţi, ne-am dăruit unii altora generozitate, respect, încredere şi timp. Un timp care va rămâne mereu cea mai frumoasă şi cea mai folositoare perioadă a vieţii noastre, de oricare parte a catedrei am fi. Pentru noi, dascălii, avantajul este că acest timp se poate relua la fiecare început de an”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

Noul an universitar începe la TUIASI sub auspiciul uneia dintre cele mai bune sesiuni de admitere din ultimii 20 de ani. Anul acesta au fost ocupate toate locurile la buget la toate cele 11 facultăţi, după ce în toamnă 700 de tineri au depus actele în original pentru a studia pe locurile cu taxă.

Doar în sesiunea de toamnă a fost o concurenţă de peste 2,5 concurenţi / loc. În mod concret, au fost 526 de candidaţi înscrişi pe 184 de locuri la buget la studiile de licenţă. Admiterea din toamnă s-a realizat în aceleaşi condiţii ca cea din vară, cu un singur dosar şi o singură taxă candidaţii au putut alege oricâte specializări doresc de la trei facultăţi ale universităţii. Laura RADU