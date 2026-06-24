Zeci de oameni din Scobinți au aflat în câteva ore că trăiesc cu afecțiuni grave

* 40 de persoane au prezentat valori sugestive pentru prediabet, hipertensiunea arterială a fost identificată la 56 de persoane, dintre care 15 au aflat pentru prima dată că suferă de această afecțiune cunoscută drept „ucigașul tăcut, 61 de pacienți au fost depistați cu dislipidemie, una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare

O simplă caravană medicală organizată în comuna Scobinți a scos la iveală o realitate îngrijorătoare despre starea de sănătate din mediul rural. În doar o singură zi, medicii voluntari ai Caravanei cu Medici au descoperit zeci de cazuri nediagnosticate de diabet, hipertensiune și tulburări metabolice, afecțiuni care pot duce la complicații severe dacă nu sunt tratate la timp.

Pe 20 iunie 2026, echipele medicale au evaluat 107 persoane din comuna ieșeană, iar rezultatele au tras un semnal de alarmă puternic asupra riscurilor ascunse care afectează populația din zonele rurale.

Cifrele care îngrijorează

În urma investigațiilor, doi pacienți au fost diagnosticați pentru prima dată cu diabet zaharat. Un alt bolnav cunoscut cu această afecțiune a fost găsit cu valori necontrolate ale glicemiei, necesitând reevaluarea urgentă a tratamentului.

Și mai alarmant este faptul că nu mai puțin de 40 de persoane au prezentat valori sugestive pentru prediabet, ceea ce înseamnă că se află la un pas de dezvoltarea bolii dacă nu își schimbă stilul de viață și nu beneficiază de monitorizare medicală.

Hipertensiunea arterială a fost identificată la 56 de persoane, dintre care 15 au aflat pentru prima dată că suferă de această afecțiune cunoscută drept „ucigașul tăcut”, deoarece poate evolua ani întregi fără simptome evidente.

De asemenea, 61 de pacienți au fost depistați cu dislipidemie, una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare. În mod șocant, 45 dintre aceste cazuri au fost diagnosticate pentru prima dată chiar în timpul caravanei medicale.

O realitate ascunsă în satele româniei

Rezultatele de la Scobinți demonstrează cât de multe probleme de sănătate rămân nedescoperite în comunitățile rurale, unde accesul la servicii medicale specializate este adesea limitat. Fără aceste controale preventive, mulți dintre pacienți ar fi aflat despre boala lor abia după apariția unor complicații grave precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau diabetul avansat.

Acțiunea face parte din campania „#FărăDiabet. Conectăm România rurală la sănătate!”, susținută de Boehringer Ingelheim și derulată de Asociația Caravana cu Medici, organizație care aduce consultații și investigații gratuite în zonele unde accesul la specialiști este dificil.

Prin astfel de caravane, sute de oameni ajung să fie diagnosticați la timp, să primească recomandări medicale și să fie integrați în circuitul de monitorizare și tratament, înainte ca afecțiunile să producă efecte ireversibile asupra sănătății lor. Nicoleta ZANCU