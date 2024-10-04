Ziua Educaţiei, sărbătorită la Ateneu

Sâmbătă, la Ateneul Naţional din Tătăraşi, organizaţia Femeilor Social Democrate a judeţului Iaşi, în parteneriat cu Organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat Iaşi organizează Ziua Educaţiei. Cu acest prilej, vor fi premiate 20 de cadre didactice.

A doua a ediţie a evenimentului „Dascăli de vocaţie” este organizat de social-democraţi în semn de recunoaştere şi preţuire a cadrelor didactice pensionare din judeţul Iaşi, care şi-au dedicat întreaga activitate profesională şcolii şi generaţiilor de elevi, în spiritul profesionalismului, dăruirii şi al valorilor autentice.

Vor fi premiaţi profesori pensionari din toate zonele profesionale: învăţători, educatori, profesori de diferite discipline, profesori pentru educaţie specială, foşti directori de şcoală, precum şi, in memoriam, directori de vocaţie. La eveniment vor participa peste 220 de invitaţi, din oraşele şi comunele judeţului, reprezentanţi ai clasei politice, simpatizanţi ai social-democraţilor din judeţul Iaşi. „De Ziua Educaţiei dorim să fim în comunitatea ieşeană vocea care aduce binemeritate recunoaşteri ale valorii profesorilor dedicaţi elevilor şi şcolilor lor, care să arate că prin astfel de dascăli, de profunzime profesională, intelectuală şi morală, vom putea ridica nivelul percepţiei cadrelor didactice la nivel comunitar, vom putea ridica statutul acestei categorii sociale şi nu în ultimul rând vom avea şansa unică pentru ca noile generaţii de copii şi tineri să aibă oportunitatea de a se dezvolta frumos, de a depăşi posibilele crize educaţionale care ne pândesc în societatea de azi”, a spus preşedinta femeilor social-democrate, prof. dr. Genoveva Farcaş.

Preşedintele PSD Iaşi Bogdan Cojocaru consideră că „acest eveniment devine deja o tradiţie. Recunoaşterea valorilor din acest segment de activitate întregeşte practic statutul academic al Iaşului şi contribuie la promovarea meritelor unor dascăli care au creat generaţii întregi fiind formatori şi făuritori de personalităţi şi caractere”.

Vor fi premiaţi Carmen Apopi - Şcoala Gimnazială „Cezar Petrescu” Hodora, Olga Şerban - Şcoala Gimnazială Scobinţi, Elvira Dima - Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Iaşi, Maria Oneagă - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.20 Iaşi, Marilena Bişog - Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi, Elena Crâşmaru - Şcoala Gimnazială Moţca, Lucian Postolache - Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Adina Pădurariu - Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Ana Mărioara Spiridon - Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Paşcani, Gheorghe Spiridon - Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Paşcani, Paraschiva Melinte - Şcoala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifeşti, Ilie Gorovei - Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, Lenuţa Manolea - Şcoala Gimnazială Sireţel, Maria Alexa - Şcoala Gimnazială Tătăruşi, Lenuţa Enoiu - Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Hălăuceşti, Luminiţa Moldovanu - Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetăţuii, Neculari Diaconu - Şcoala Gimnazială Cozmeşti, Georgel Botezatu - Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni.