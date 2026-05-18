România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Uniunea Europeană la siguranță rutieră. În 2025, 1.293 de persoane au murit în accidente, iar rata deceselor rutiere a ajuns la 68 la un milion de locuitori, față de media europeană de 46. În acest context, între 18 și 24 mai 2026 are loc Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, cu evenimente organizate și la Iași.

Campania vine pe fondul unor cifre greu de ignorat. În 2025, 1.293 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din România, iar media zilnică a accidentelor grave a depășit pragul de 10. Conform datelor preliminare menționate de CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră, România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la rata deceselor rutiere, cu 68 de decese la un milion de locuitori, în timp ce media europeană este de 46.

„Țara accidentului la minut”

Mesajul central al campaniei este că siguranța rutieră nu ține doar de infrastructură, legi sau controale, ci și de deciziile mici, repetate zilnic: viteza peste limită, telefonul folosit la volan, traversările riscante, lipsa de răbdare, agresivitatea în trafic sau graba de a câștiga câteva minute.

„România este «Țara accidentului la minut». Vorbim prea des despre accidente ca despre simple întâmplări. Dar multe dintre ele sunt rezultatul unor decizii mici, repetate zilnic: viteză, neatenție, traversări riscante sau agresivitate în trafic. 10 minute în plus pot părea un timp pierdut, dar, de fapt, pot însemna o viață câștigată”, a transmis Alexandru Ciuncan, președintele CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră.

Iașul intră pe harta siguranței rutiere

Iașul este prezent în programul național prin mai multe acțiuni. Astăzi, pe Bulevardul Independenței a avut loc performance-ul urban „Monument aproape vizibil nr. 1”, realizat de artistul vizual Savin Mihai, membru susținător al CSR și artist afiliat UNAGE Iași. Momentul este dedicat conștientizării impactului vitezei excesive și comemorării victimelor accidentelor rutiere. Tot la Iași, pe 20 mai 2026, la Școala Gimnazială „Ion Ghica”, este programat concursul „Biciclistul Responsabil”, organizat de Asociația EDUCATIS. Pe 21 mai 2026, Liceul Teoretic Paradis găzduiește o activitate de educație rutieră, tot în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere.

Copiii și drumul spre școală, temă centrală

Ediția din acest an pune accent și pe educația rutieră a copiilor. În programul național sunt incluse campanii pentru părinți și copii, activități în școli, concursuri pentru bicicliști, sesiuni dedicate transportatorilor și inițiative pentru livratorii care circulă pe biciclete sau scutere.

La nivel național, punctul central este evenimentul „Aceeași stradă. Aceeași responsabilitate”, organizat la Parlamentul României. În cadrul acestuia vor avea loc lansarea Cartei Albe a Siguranței Rutiere, premierea competiției pilot „Copiii opresc graba” și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră.

Teona SOARE