11,5 miliarde de euro pregătite pentru dezvoltarea regională!

Proiecte de câteva miliarde de euro, care până acum riscau să rămână blocate pe listele de rezervă, vor putea primi finanțare prin cele opt Programele Regionale 2021–2027, după semnarea unor convenții speciale între autoritățile de management și Ministerul Finanțelor.

Decizia este considerată una dintre cele mai importante mutări financiare pentru accelerarea absorbției fondurilor europene și ar putea debloca sute de investiții locale în infrastructură, spitale, mobilitate urbană, digitalizare și sprijin pentru firme.

Potrivit ministrului Alexandru Nazare, noile mecanisme permit lansarea contractărilor și plăților peste alocările inițiale ale programelor regionale, folosind credite de angajament susținute din bugetul de stat. Practic, autoritățile regionale pot semna contracte suplimentare pentru proiecte care până acum nu aveau acoperire financiară.

Este pentru prima dată când România aplică la scară largă un astfel de mecanism în actualul exercițiu financiar european, într-un context în care gestionarea fondurilor UE a fost descentralizată către Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

Miza este uriașă: cele opt programe regionale au o alocare totală de 11,5 miliarde de euro și reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru modernizarea României în următorii ani. Prin aceste fonduri sunt finanțate drumuri județene, spitale, infrastructură urbană, eficiență energetică, regenerare urbană, investiții culturale și proiecte pentru IMM-uri.

Autoritățile susțin că noul sistem va reduce blocajele generate de lipsa cofinanțărilor și a banilor pentru cheltuielile neeligibile, una dintre principalele probleme care au întârziat proiectele europene în ultimii ani.

Obiectivul Guvernului este extrem de ambițios: absorbția fondurilor europene să se apropie de 100% până în 2029. Pentru asta, miliardele suplimentare vor fi direcționate către infrastructură regională și județeană, mobilitate urbană, educație, cultură, patrimoniu, eficiență energetică și sprijinirea mediului privat.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește și un amplu program de reindustrializare regională, care ar urma să fie realizat împreună cu ADR-urile și autoritățile locale. Planul vizează dezvoltarea parcurilor industriale, atragerea investițiilor private și susținerea IMM-urilor prin granturi și scheme de ajutor de stat.

Dacă mecanismul va funcționa conform planului, România ar putea intra într-o nouă etapă de investiții regionale masive, iar multe proiecte considerate până acum fără șanse reale de finanțare ar putea deveni realitate încă din 2026. Daniel BACIU