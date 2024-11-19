14 morminte preistorice, descoperite pe șantierul SRU

În cadrul cercetărilor arheologice de pe amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgenţă (SRU) din Iaşi, cercetătorii Institutului de Arheologie al Academiei Române, filiala Iaşi, au descoperit mai multe complexe datând din preistorie. E vorba de 14 morminte. Directorul ANDIS spune că nu vor fi întârziate lucrările pe şantierul SRU Iaşi.

Echipa Institutului, condusă de dr. Măriuca Vornicu, a reuşit să atribuie vestigiile, pe baza resturilor ceramice descoperite în timpul săpăturilor arheologice, culturii arheologice Horodiştea - Erbiceni, circa 3500 î.Hr. „Această cultură arheologică reprezintă o legătură importantă între sfârşitul culturii Cucuteni (Eneolitic) şi începutul Epocii Bronzului. În acea perioadă au avut loc schimbări sociale importante în întreaga Europă şi, de asemenea, în regiunea carpatică, prin afluxul de populaţii venite din zonele nord pontice, aflux care a remodelat harta genetică a acestei părţi din Lumea Veche”, spune Adrian Popa, directorul Agenţiei de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Sănătate.

De remarcat sunt gropile care, conform estimărilor iniţiale, pot fi interpretate ca monumente funerare, conţinând rămăşiţele a cel puţin 14 indivizi. „Cel puţin o parte dintre morminte sunt înmormântări secundare. După terminarea cercetărilor arheologice, resturile umane din gropile descoperite urmează să fie examinate în ceea ce priveşte modul lor de viaţă, cauza morţii şi bolile lor patologie, folosind metode moderne de cercetare ştiinţifică, analize ADN, analize izotopice, examinări antropologice”, spune şeful ANDIS.

Acum se face descărcarea arheologică pe cei 3.600 de metri pătraţi de teren iar arheologii au preconizat că la începutul lunii ianuarie va fi gata. Între timp, ANDIS încearcă să încheie contract cu al doilea constructor, fapt preconizat pentru luna februarie. „În momentul în care avem al doilea constructor, iar prima descărcare arheologică va fi încheiată pe cei 3.600 de metri pătraţi, el va trebui să facă descărcarea arheologică de până la restul de două hectare. Lucrările nu sunt afectate. Zona este cumva separată. Acolo vor fi împrejmuirea şi pompele de căldură, lucrări care vor fi executate în ultima parte din proiect. Nu afectează fundaţia. Ea poate fi turnată, lucrările la clădire pot fi începute şi se pot desfăşura în paralel. Ce e bine e faptul că descărcările arheologice nu au scos la iveală aşezăminte care ar fi putut stopa lucrările. Deocamdată. suntem într-un scenariu optimist”, a spus Adrian Popa. Laura RADU