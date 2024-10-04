23 de specialităţi deficitare, la Rezidențiat

Examenul de admitere în rezidenţiat, pe loc sau pe post, se va desfăşura pe 17 noiembrie. Candidaţii se pot înscrie până pe 22 octombrie, la Direcţia de Sănătate Publică. Sunt 23 de specialităţi deficitare, şapte dintre ele fiind pe Pediatrie.

Concursul de admitere în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc este organizat de Ministerul Sănătăţii, pentru domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, la data de 17 noiembrie. Examenul se desfăşoară doar în centrele medicale universitare din Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Examenul constă într-un test grilă care are 200 de întrebări ce trebuie completate pe parcursul a patru ore. Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare care să fie de 60% din punctajul maxim. „Ocuparea locurilor sau posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor sau posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu. Ulterior, medicii, medicii dentişti şi medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri trebuie să încheie un contract individual de muncă pe perioada determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. De asemenea, medicii, medicii dentişti, medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post trebuie să încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv”, spun cei de la Direcţia de Sănătate Publică.

O noutate în acest an este faptul că şi medicii specialişti, medicii stomatologi şi farmaciştii specialişti plătesc taxa la a doua specializare, spre deosebire de anul 2023 când această taxă trebuia plătită doar de candidaţii care sunt medici specialişti.

Înscrierile pentru concursul de admitere în rezidenţiat se fac prin Direcţia de Sănătate Publică, în perioada 9-22 octombrie.

Taxa de participare la concursul de admitere în rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie este de 500 de lei pentru fiecare candidat din sesiunea 17 noiembrie 2024.

Potrivit metodologiei, listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se afişează pe site-ul rezidenţiat.ms.ro pe 1 noiembrie. Dacă un candidat sesizează vreo eroare legată de numele lui, domeniu sau centru universitar, o poate raporta la DSP unde s-a înscris până cel târziu 6 noiembrie.

În ziua concursului, în intervalul orar 10.00-14.00, site-urile oficiale ale universităţilor de medicină şi farmacie îşi suspendă activitatea. Laura RADU