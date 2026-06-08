Elevii de clasa a VIII-a se pot înscrie, de astăzi și până vineri, la Evaluarea Națională 2026. În județul Iași, generația vizată de examen depășește 7.300 de copii, potrivit datelor folosite la simularea județeană.

Potrivit informațiilor publicate în urma simulării județene, 7.321 de elevi înscriși în clasa a VIII-a, din 158 de unități școlare cu personalitate juridică din județul Iași, au fost incluși în testarea organizată în decembrie 2025. Pentru elevi și părinți, această săptămână marchează începutul ultimei etape înaintea examenului. Școlile verifică situațiile școlare, centralizează datele și pregătesc listele candidaților, iar elevii încheie oficial cursurile gimnaziale vineri, 12 iunie.

Probele scrise încep pe 22 iunie

Evaluarea Națională 2026 va începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Proba la Matematică este programată pe 24 iunie, iar pe 26 iunie va avea loc proba la Limba și literatura maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Calendarul pune la dispoziția elevilor aproximativ zece zile între încheierea cursurilor și prima probă scrisă. Este perioada în care recapitularea devine esențială, dar la fel de importante sunt odihna, organizarea timpului și reducerea presiunii emoționale.

În școli, profesorii recomandă ca ultimele zile să fie folosite pentru reluarea subiectelor lucrate, pentru verificarea baremelor și pentru corectarea greșelilor frecvente, nu pentru acumularea grăbită de materie nouă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe 1 iulie. După afișarea notelor inițiale, elevii vor putea depune contestații, iar rezultatele finale, după soluționarea acestora, vor fi comunicate pe 8 iulie.

Pentru absolvenții de clasa a VIII-a, notele obținute la Evaluarea Națională vor avea un rol decisiv în admiterea la liceu. După publicarea rezultatelor finale, familiile vor intra într-o nouă etapă, cea a completării opțiunilor și a alegerii liceului, în funcție de media obținută, profiluri și locurile disponibile.

Emoții mari pentru elevi, părinți și profesori

Evaluarea Națională rămâne primul examen cu miză reală pentru cei mai mulți elevi. La Iași, peste 7.300 de copii se pregătesc pentru probele care le pot influența traseul educațional din următorii ani. Dincolo de note, examenul aduce presiune, comparații, așteptări și emoții puternice în familie.

Specialiștii în educație atrag atenția că sprijinul părinților contează la fel de mult ca pregătirea școlară. Un program echilibrat, somnul, mesele regulate și încurajarea pot ajuta elevii să intre în examen cu mai multă siguranță.

Clara DIMA