385 de ani de miracol! Sfânta Cuvioasă Parascheva continuă să ocrotească Moldova

S-au împlinit 385 de ani de la aducerea moaștelor Sfintei Ocrotitoare la Iași, eveniment care avea să schimbe pentru totdeauna destinul spiritual al Moldovei și să transforme orașul într-unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj ale lumii ortodoxe.

Pe 13 iunie 1641, într-o perioadă în care Europa era măcinată de conflicte, iar Principatul Moldovei traversa vremuri complicate, la Iași avea loc un eveniment care avea să dăinuie peste secole. Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a oferit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva domnitorului Vasile Lupu, drept recunoștință pentru gestul extraordinar prin care acesta a achitat integral datoriile patriarhiei către Imperiul Otoman. A fost un act de generozitate rar întâlnit, dar și începutul unei legături spirituale care avea să definească identitatea Iașului până în zilele noastre.

În urmă cu aproape patru secole, racla cu sfintele moaște a fost așezată în splendida Mănăstire „Sfinții Trei Ierarhi”, una dintre cele mai impresionante ctitorii ale lui Vasile Lupu și una dintre bijuteriile arhitecturale ale Moldovei. Timp de aproape 250 de ani, Sfânta Parascheva a vegheat de acolo asupra Capitalei Moldovei, într-o perioadă în care orașul a cunoscut atât momente de glorie, cât și perioade dramatice marcate de războaie, epidemii și transformări istorice.

În anul 1888, moaștele au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași, locul unde se află și astăzi, devenind centrul unei devoțiuni impresionante care depășește orice statistică și orice graniță geografică. De atunci și până în prezent, milioane de oameni au trecut prin fața raclei, purtând în suflet rugăciuni, speranțe, mulțumiri sau dorințe de vindecare.

Astăzi, la 385 de ani de la acel moment istoric, Iașul este recunoscut drept capitala spirituală a României. În fiecare toamnă, în jurul sărbătorii din 14 octombrie, orașul devine centrul celui mai mare pelerinaj ortodox din țară și unul dintre cele mai importante din Europa.

Sute de mii de oameni pornesc la drum din toate colțurile României, dar și din Republica Moldova, Ucraina, Italia, Spania, Germania sau alte state europene, pentru a ajunge la racla Sfintei și pentru a-i cere ocrotirea.

Imaginile cu șirurile impresionante de pelerini care se întind pe kilometri întregi au făcut înconjurul lumii. Pentru mulți dintre cei care ajung la Iași, întâlnirea cu Sfânta Parascheva reprezintă un moment unic în viață. Pentru alții, este o tradiție pe care o respectă an de an, indiferent de distanță, vreme sau dificultăți.

Puține orașe din România se pot mândri cu o asemenea moștenire spirituală. De-a lungul secolelor, Iașul a oferit țării cultură, educație, identitate națională și momente fundamentale ale istoriei moderne. A fost capitală de război, centru cultural și academic, locul în care s-au scris pagini decisive pentru România. Dar poate cea mai mare binecuvântare a sa rămâne prezența Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru mulți credincioși, această legătură nu este doar o filă de istorie, ci o realitate vie. Nenumărate mărturii vorbesc despre ajutorul primit în momente grele, despre vindecări, despre puterea rugăciunii și despre sentimentul de liniște pe care îl găsesc atunci când se închină la moaștele Sfintei.

La împlinirea celor 385 de ani de la aducerea moaștelor sale la Iași, orașul privește cu recunoștință spre trecut și cu speranță spre viitor.

Carmen DEACONU