Pe 26 aprilie 1986, la ora 01:23, reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl a explodat în timpul unui test de siguranță eșuat. Deflagrația și incendiul care a urmat au aruncat în atmosferă materiale radioactive care au contaminat zone întinse din Ucraina, Belarus, Rusia și, ulterior, părți importante ale Europei. Accidentul a fost încadrat la nivelul 7 pe scara INES, cel mai înalt nivel al evenimentelor nucleare.

Pentru România, Cernobîl nu a fost doar o știre externă. A fost o traumă trăită în tăcere, într-un regim în care informația circula greu, iar populația primea explicații puține și târzii. În primele zile după explozie, românii nu au știut dimensiunea reală a pericolului. Abia după ce nivelurile crescute de radioactivitate au fost detectate în alte state europene, autoritățile sovietice au recunoscut accidentul.

La Iași, oraș aflat în estul României și mai aproape de spațiul ex-sovietic decât multe alte mari centre urbane ale țării, vestea a ajuns amestecată cu zvonuri, teamă și confuzie. Mulți își amintesc recomandările legate de evitarea ploii, de spălarea legumelor, de prudența în consumul de lapte sau de administrarea de iod. Alții își amintesc mai ales lipsa de informații clare. În familii, panica nu avea întotdeauna cuvinte, dar avea gesturi: copiii erau ținuți în casă, hainele erau scuturate cu grijă, iar alimentele proaspete au devenit, pentru o vreme, suspecte.

Cernobîl a schimbat felul în care oamenii au înțeles pericolul. Nu era un cutremur, nu era un incendiu văzut la orizont, nu era o explozie auzită de la distanță. Era ceva invizibil. Radiația nu mirosea, nu se vedea și nu putea fi oprită la graniță. Pentru Iași, accidentul nuclear a adus brutal sentimentul că distanțele pot deveni relative atunci când o catastrofă depășește harta.

În anii care au urmat, Cernobîl a intrat în memoria colectivă ca un reper al neîncrederii. Oamenii nu au vorbit doar despre reactor, despre eroare umană sau despre sistemul sovietic, ci și despre tăcerea oficială. Dezastrul a devenit simbolul unei epoci în care cetățeanul era ultimul care afla adevărul, deși era primul expus consecințelor.

La 40 de ani de la explozie, Cernobîl rămâne o temă actuală și pentru Iași. Nu doar prin amintirea celor care au trăit primăvara lui 1986, ci și prin lecțiile pe care accidentul le-a lăsat: nevoia de transparență, comunicare rapidă, educație științifică și instituții capabile să spună adevărul în timp real. Într-o lume în care războiul din Ucraina a readus în atenție riscurile din jurul centralelor nucleare, memoria Cernobîlului nu mai aparține doar trecutului.

Pentru generațiile tinere, Cernobîl poate părea un episod îndepărtat, prins între documentare, fotografii cu orașul-fantomă Prîpeat și imagini cu sarcofagul construit peste reactorul distrus. Pentru cei care aveau copii mici în 1986, pentru cei care stăteau la cozi, ascultau șoapte și nu știau dacă pot bea lapte sau ieși în ploaie, Cernobîl a fost însă o frică domestică, intrată în bucătărie, în curte, în școală și în conversațiile purtate cu voce joasă.

Iașul nu a fost epicentrul tragediei, dar a făcut parte din harta ei emoțională. A fost unul dintre orașele în care oamenii au înțeles că un accident produs la sute de kilometri poate modifica, peste noapte, raportarea la aer, apă, hrană și autoritate. Iar această lecție rămâne, poate, cea mai dură moștenire a zilei de 26 aprilie 1986.

Cernobîl nu înseamnă doar un reactor explodat. Înseamnă o lume care a aflat cât de scump se plătește minciuna atunci când tehnologia, politica și frica se întâlnesc. Pentru Iași, ca pentru întreaga Românie, 26 aprilie rămâne o dată a memoriei: ziua în care pericolul a venit fără zgomot, fără culoare și fără explicații suficiente. Clara DIMA