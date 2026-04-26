5 premii pentru Iași la Olimpiada Națională de Biologie. O elevă s-a calificat în lotul național lărgit

* elevii ieșeni au obținut un premiu al II-lea, un premiu al III-lea, o mențiune și două premii speciale la Olimpiada Națională de Biologie 2026, desfășurată la Drobeta-Turnu Severin * cea mai importantă performanță aparține unei eleve de clasa a XII-a de la Colegiul Național Iași, care s-a calificat în lotul național lărgit

Iașul își confirmă din nou poziția de centru puternic al educației de performanță. Lotul județului Iași participant la Olimpiada Națională de Biologie 2026 s-a întors de la Drobeta-Turnu Severin cu 5 premii și cu o calificare în lotul național lărgit, rezultat care plasează elevii ieșeni printre cei mai buni din țară la această disciplină.

Etapa națională a Olimpiadei de Biologie s-a desfășurat în perioada 20–24 aprilie 2026, la Drobeta-Turnu Severin. Elevii județului Iași au fost însoțiți de prof. Alina Bîrliga, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, și prof. Horaicu Cosmin, de la Liceul Internațional „Spectrum”.

Cea mai importantă performanță a fost obținută de Huțupasu Iasmina Ioana, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași. Coordonată de prof. Ioana Bohotineanu, aceasta a câștigat Premiul al II-lea și s-a calificat în lotul național lărgit, rezultat care îi deschide drumul spre o posibilă reprezentare la nivel internațional.

Un alt rezultat important a fost obținut de Sticea Irina Paula, elevă în clasa a IX-a, tot de la Colegiul Național Iași, coordonată de prof. Ioana Bohotineanu. Aceasta a obținut Premiul al III-lea, confirmând forța unei noi generații de olimpici ieșeni la biologie.

Pe lista elevilor premiați se află și Iovițe D. Paul, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, coordonat de prof. Carmen Castravete, care a obținut mențiune. Lotul ieșean a mai obținut două premii speciale prin Vaidean Maria Ștefania, elevă în clasa a IX-a, și Spiridon Ana Simina, elevă în clasa a XI-a, ambele de la Colegiul Național Iași și coordonate de prof. Adriana Preotu.

La Olimpiada Națională de Biologie au mai participat, din partea județului Iași, elevi de la mai multe colegii importante. La clasa a IX-a, lotul a inclus pe Darabană Carla, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Ghiban Maya Ioana, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Ciurușniuc Ana-Maria, Pojoga Elena și Istrate David-Andrei, de la Colegiul Național Iași, precum și Boca David-Mihai, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.

La clasa a X-a, Iașul a fost reprezentat de Alistar Maya-Ioana, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Aparaschivei Victor-Ioan, de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Darie Cleopatra Iuliana și Beacă Mihail Vlăduț, ambii de la Colegiul Național „Emil Racoviță”. La clasa a XI-a au participat Adam Andrei-Eduard, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Vrînceanu Alessia, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, și Cazacu Augustin, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Profesorii care au contribuit la pregătirea lotului și a elevilor olimpici sunt Ioana Bohotineanu, Adriana Preotu, Carmen Castravete, Alina Bîrliga, Adina Imbria, Lorela Caradan, Felicia Perju, Irina Diac și Marga Covrig, alături de profesorii de la Centrul de Excelență. Maura ANGHEL