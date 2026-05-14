Prima bucătărie socială mobilă din Iași iese în stradă cu un proiect care mută solidaritatea din zona apelurilor publice în acțiune concretă. În fiecare joi, în curtea Catedralei Mitropolitane, organizatorii își propun să ofere minimum 500 de porții de mâncare caldă persoanelor aflate în nevoie.

Proiectul se adresează bătrânilor singuri, familiilor cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, copiilor și tinerilor din medii vulnerabile, dar și persoanelor cu dizabilități. Este o intervenție socială simplă, dar necesară într-un oraș în care sărăcia nu este întotdeauna vizibilă, iar lipsa unei mese calde rămâne, pentru mulți, o problemă zilnică.

Inițiativa se numește „5 pâini și 2 pești – Hrană pentru toți” și este inspirată de minunea evanghelică a înmulțirii pâinilor. Proiectul este lansat de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Când începe distribuirea hranei

Prima ediție are loc joi, 14 mai 2026, în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Programul începe la ora 9:00, cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană. De la ora 11:00 este programată sosirea și înregistrarea beneficiarilor, iar între orele 11:30 și 14:00 va avea loc distribuirea hranei calde și a apei. Proiectul va continua săptămânal, în fiecare zi de joi, cu același obiectiv: minimum 500 de porții calde pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Cine susține proiectul

Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Federația Filantropia a Patriarhiei Române, Biroul de Asistență Socială și Medicală Diaconia al Arhiepiscopiei Iașilor și Fundația Solidaritate și Speranță.

Federația Filantropia pune la dispoziție bucătăria socială mobilă, prezentată de organizatori drept prima de acest fel din Iași. Prima ediție este posibilă prin donațiile strânse deja și prin implicarea unor reprezentanți ai comunității HoReCa locale, care au contribuit cu 500 de sticle de apă.

Acțiunea se sprijină și pe o echipă de voluntari formată din angajați ai Arhiepiscopiei Iașilor, tineri ai Colegiului „Sfântul Nicolae” Iași și preoți. Organizatorii spun că voluntarii nu vor fi prezenți doar pentru partea logistică, ci și pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a le asculta poveștile și pentru a fi alături de ei.

„Foametea urbană nu strigă”

Pr. Cosmin Brînză, director Fiideajutor.ro, explică faptul că proiectul pornește de la o nevoie reală, prezentă în oraș, dar adesea nevăzută. „În Iași, în fiecare zi, există sute de oameni pentru care o masă caldă este o incertitudine grea. Foametea urbană nu strigă, există în tăcere, în rușine, uneori chiar lângă noi, fără să o vedem. Iar noi suntem chemați, ca creștini, să răspundem acestei chemări.

Prin harul lui Dumnezeu și prin bunăvoința atâtor oameni cu inimă largă, prima ediție a proiectului «5 pâini și 2 pești» a devenit posibilă. Le mulțumim tuturor și îi invităm să rămână aproape, donând pentru ei, pentru sănătatea celor dragi sau de sufletul celor adormiți, ca pomenire vie, în faptă și rugăciune”, a spus preotul.

Cât costă o porție și cum se pot face donații

Fiecare porție de mâncare caldă valorează aproximativ 30 de lei. Donațiile pot fi făcute cu mențiunea „HRANĂ”, pe site-ul Fiideajutor.ro, prin Donorbox sau prin transfer bancar.

Conturi pentru donații:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Beneficiar: Arhiepiscopia Iașilor – UniCredit Iași.