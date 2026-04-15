60 de cabinete de medicină de familie din zonele vulnerabile intră în cursa pentru dotări de 1 milion de euro

* în multe sate, cabinetul medicului de familie rămâne singurul loc în care o gravidă, un copil mic sau un bătrân bolnav mai pot ajunge la timp pentru un consult * tocmai de aceea, noua rundă de finanțare destinată dotării cu aparatură modernă a zeci de cabinete din zone vulnerabile capătă o miză care trece dincolo de infrastructură: șansa la prevenție și la diagnostic înainte ca o problemă medicală să devină urgență

Organizația Salvați Copiii România a lansat ieri o nouă ediție a programului „Primul pas spre sănătate”, prin care până la 60 de cabinete de medicină de familie din zone dezavantajate vor putea primi aparatură medicală modernă. Miza este una majoră pentru satele din România, unde lipsa medicilor și accesul dificil la consultații pentru gravide, mame și copii continuă să alimenteze una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică: mortalitatea infantilă.

Programul ajuns la ediția a patra pune la bătaie o investiție de 1 milion de euro pentru dotarea cabinetelor din mediul rural cu echipamente esențiale, de la ecografe și electrocardiografe până la defibrilatoare automate, doppler fetal și vascular, pulsoximetre, holtere de tensiune, truse de mică chirurgie și genți medicale de prim ajutor. Cabinetele interesate se pot înscrie în concurs în perioada 15 aprilie – 15 mai 2026.

În spatele acestei finanțări se află o realitate dură, pe care statisticile o arată fără echivoc. România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, de 6,6 la mie, dublu față de media europeană, estimată la 3,3 la mie. În mediul rural, situația este și mai gravă, cu o rată de 7,9 la mie, față de 5,3 la mie în mediul urban. Tot aici, accesul la medic rămâne inegal: 1.055 de localități se confruntă cu deficit de medici de familie, iar 175 nu au niciun punct de lucru medical.

Pentru multe sate, cabinetul medicului de familie este singura poartă reală de intrare în sistemul medical. Acolo ajung, sau ar trebui să ajungă, gravidele pentru consultații prenatale, mamele pentru monitorizarea copiilor, iar bătrânii pentru supravegherea bolilor cronice. Numai că, în lipsa aparaturii, multe dintre aceste consultații rămân limitate, iar oamenii sunt trimiși spre orașe, spitale județene sau camere de gardă deja supraaglomerate.

Potrivit organizatorilor, până la finalul lui 2026 programul ar urma să ajungă la aproximativ 220 de cabinete de medicină de familie din mediul rural, dotate în intervalul 2023–2026. Finanțarea totală asigurată de Fundația OMV Petrom pentru cele trei ediții de până acum se ridică la 3,5 milioane de euro.

Edițiile anterioare ale programului au avut un efect major. În cabinetele deja dotate, numărul femeilor gravide care s-au prezentat la consultații prenatale a crescut cu 45%, iar consultațiile pentru gravide efectuate și decontate de CNAS au crescut cu 188%. Numărul ecografiilor pentru gravide a urcat cu 83%, iar una din două gravide a beneficiat de ecografie direct în cabinetul medicului de familie inclus în program.

Efectele s-au văzut și în monitorizarea copiilor mici. Numărul mamelor cu copii de până la 5 ani care s-au prezentat la cabinet a crescut cu 57%, iar numărul copiilor între 0 și 5 ani consultați a crescut cu 76%. În plus, 80% dintre copii au fost vaccinați conform programului național, vaccinarea fiind unul dintre cele mai frecvente servicii oferite în cabinetele sprijinite prin program.

Clara DIMA