Polițiștii din Rădăuți au confiscat aproape 8 tone de alcool etilic, în urma unor percheziții făcute în perioada 11–12 mai 2026. Acțiunea a vizat mai multe persoane suspectate că ar fi comercializat produse accizabile în afara cadrului legal.

Perchezițiile au fost făcute la trei adrese din municipiul Rădăuți, într-un dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, cu sprijinul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.

Două mașini, indisponibilizate de anchetatori

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit două autoturisme în care se aflau 138 de sticle de un litru, despre care anchetatorii suspectează că ar conține alcool etilic. Într-o încăpere separată, oamenii legii au găsit o cantitate mult mai mare: aproximativ 7.676 de litri de alcool etilic.

Cele două autovehicule, evaluate la aproximativ 15.000 de euro, au fost indisponibilizate și duse la sediul Poliției Municipiului Rădăuți. Întreaga cantitate de alcool a fost confiscată și urmează să fie supusă expertizei de specialitate.

Prejudiciu estimat la aproape 900.000 de lei

Valoarea totală a alcoolului confiscat a fost estimată la 898.610 lei. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproape 900.000 de lei.

Cercetările continuă într-un dosar penal privind deținerea și comercializarea de produse accizabile fără respectarea legislației fiscale. În astfel de cauze, anchetatorii verifică dacă alcoolul era deținut în afara antrepozitului fiscal, fără marcaje corespunzătoare, cu marcaje false sau fără documente legale.

Ce spune legea despre alcoolul nemarcat

Dosarul vizează infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal, în zona produselor accizabile. Legea sancționează deținerea sau comercializarea, pe teritoriul României, a produselor accizabile supuse marcării, dacă acestea nu sunt marcate, sunt marcate necorespunzător sau au marcaje false.

În cazul alcoolului, pragurile prevăzute de lege sunt importante. Textul invocat de anchetatori face referire la alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 de litri, produse intermediare peste 300 de litri și băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, peste 300 de litri.

În acest caz, cantitatea descoperită la Rădăuți este de ordinul miilor de litri, departe peste pragurile prevăzute pentru declanșarea răspunderii penale.

De ce contează cazul

Captura de la Rădăuți arată dimensiunea unei piețe paralele a produselor accizabile, unde alcoolul poate circula fără control fiscal, sanitar și comercial. Dincolo de prejudiciul adus bugetului de stat, astfel de activități ridică și probleme de siguranță pentru consumatori, mai ales atunci când proveniența și compoziția produselor nu pot fi verificate.

Ancheta continuă, iar cantitatea de alcool confiscată urmează să fie analizată prin expertiză. Până la finalizarea cercetărilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ecaterina VICOL