* „Arată-ne că ai o cameră în care s-ar caza şi Moşu' şi nu mai plăteşti căminul timp de trei luni”. Aceasta este provocarea lansată de conducerea Direcţiei Servicii Studenţeşti de la TUIASI

Direcţia Servicii Studenţeşti de la Universitatea Tehnică „Gh Asachi” a lansat concursul „Camera unde s-ar caza Moş Crăciun în Tudor”. Studenţii din Campusul Tudov Vladimirescu se pot implica în decorarea camerelor de cămin într-un mod cât mai creativ, în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Afişarea rezultatelor finale va fi făcută în perioada 18-23 decembrie.

Se pot înscrie studenţii cazaţi în campusul "Tudor Vladimirescu", indiferent dacă sunt studenţi TUIASI sau de la altă universitate din Iaşi.

Înscrierea în concurs se face exclusiv online. Se va putea înscrie o singură cameră per formular, cu indicarea celorlalţi colegi din cameră.

Concurenţii trebuie să trimită maximum 5 poze ale camerei - la scara 1:1 (Instagram); un colaj foto cu pozele din cameră - la scara 1:1 (Instagram); un filmuleţ de prezentare a camerei de maximum 1 minut pentru Tik-Tok (room tour).

După înscrieri toţi participanţii eligibili vor fi invitaţi să participe la o întâlnire online sau onsite sau vor fi vizitaţi de membrii juriului conform calendarului concursului. „Rezultatul final va fi dat în proporţie de 85% de comisia de evaluare şi de 15% de numărul de aprecieri obţinute pe Facebook, Instagram şi Tik-Tok. Concurenţii care vor cumpăra like-uri sau aprecieri vor fi descalificaţi”, a anunţat Bogdan Budeanu, directorul Direcţiei Servicii Studenţeşti.

Vor fi oferite trei premii pentru studenţii care îşi decorează camerele în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Astfel, câştigătorul locului I poate primi cazare gratuită timp de 3 luni, locul al-II-lea primeşte cazare gratuită timp de 2 luni, iar locul al-III-lea primeşte cazare gratuită timp de 1 lună. Laura RADU