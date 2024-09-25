„Frumusețe fără tipare”, expoziție caritabilă dedicată Roxanei, o tânără mamă care luptă pentru viața ei

Comunitatea de femei „Sunt aici" din Piatra Neamț lansează tuturor oamenilor cu inimă bună invitația de a participa la un eveniment caritabil. Este vorba despre expoziția „Frumusețe fără tipare”, care va fi vernisată vineri, 27 septembrie, ora 17:00, la Salon Avangarde, Central Plaza. Expoziția este realizată de fotograful Gabriel Stănescu pentru a „celebra frumusețea autentică, diversitatea feminină și pentru a oferi speranță Roxanei". Lucrările alb-negru aduc în prim-plan 30 modele feminine ce reprezintă diferite tipologii de frumusețe, indiferent de vârstă, greutate, trăsături fizice, etnie sau condiții sociale, cu vârste cuprinse între 1 an și 99 de ani.

Diversitatea este elementul central al acestui eveniment, completat de momente artistice de excepție susținute de artiștii Andrei Gafton la pian, Isabela Stănescu și Iustin Paraschiv.

Printre modelele acestei campanii se numără și Roxana, o tânără mamă de doar 19 ani, care în ciuda diagnosticului de limfom Hodgkin, luptă cu determinare pentru viața sa. Aceasta este doar una dintre poveștile puternice surprinse în expoziție, care aduc în prim-plan nu doar frumusețea exterioară, ci și rezistența interioară și curajul. „Întâlnirea cu Roxana a adus un nou scop evenimentului nostru, oferindu-i o dimensiune caritabilă. Urmărim strângerea de fonduri pentru Roxana, și le mulțumim celor din Asociația Născută Înger care ne-au prezentat povestea unei învingătoare", a spus jurnalista Teona Gherasim, fondatoarea comunității. Donarea unei sume minime recomandate de 50 Ron va contribui la strângerea de fonduri necesare pentru tratamentele Roxanei. Fiecare contribuție va face o diferență semnificativă în lupta sa împotriva acestei boli.

Maura ANGHEL